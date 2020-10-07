Son dakika haber | Konya'da uyuşturucu ticaretine 18 gözaltı

Son dakika haberi... KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

KONYA'da uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Konya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sabah saatlerinde, uyuşturucu ticareti yaptığı saptanan şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenledi. Baskın yapılan evlerde 2 kilo 860 gram esrar, 130 sentetik hap, 74 kök Hint keneviri, 3 ruhsatsız tüfek ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.

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