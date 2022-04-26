Son dakika haber: Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede - Son Dakika
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Son dakika haber: Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede

26.04.2022 14:24
Son dakika haber: Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede

Son dakika haberlerine göre Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, adliyeye sevk edildi.

Konya'da, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan eski Konya Cumhuriyet Başsavcısı Neyzen Ö, adliyeye sevk edildi.

İstanbul Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince "anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan aranan ve 23 Nisan'da polis ekiplerince yakalanan Neyzen Ö. (56) emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kardeşinin kimliğiyle yakalandı

Yaklaşık 6 yıldır firari olan Neyzen Ö'nün, Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi'ndeki semt pazarına her cumartesi günü gittiğinin belirlendiği, 42 CBS 42 plakalı otomobilde gözaltına alındığı öğrenildi.

Polis ekiplerine kardeşi A.Ö'nün kimliği gösteren Neyzen Ö'nün, çelişkili bilgiler vermesi üzerine alınan parmak izinden gerçek kimliğinin tespit edildiği bildirildi.

Neyzen Ö, 2009-2011'de başsavcı vekili, 2011-2014'te Konya Cumhuriyet Başsavcısı olarak görev yapmıştı.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Cumhuriyet, Polis, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konya'da yakalanan FETÖ firarisi eski cumhuriyet başsavcısı adliyede - Son Dakika


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