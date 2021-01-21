Son dakika haber | Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika

Son dakika haber | Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü

21.01.2021 23:31
Son dakika haber | Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü, System.String[]

Son dakika haberleri... Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Konya'nın Hüyük ilçesinde yolcu otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti.

Abdülkerim Ö. (44) idaresindeki 42 E 7739 plakalı yolcu otobüsü, Beyşehir- Isparta kara yolunun 25. kilometresinde, Hüyük Yenice Mahallesi yol ayrımından ana yola çıkan Ahmet Tunç (54) yönetimindeki 42 TM 630 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, otomobilde sıkışan sürücü olay yerinde hayatını kaybetti.

Ekiplerce otomobilden çıkarılan sürücünün cenazesi otopsi için Beyşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Isparta, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya'da yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı 1 kişi öldü - Son Dakika


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