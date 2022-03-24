Son dakika haber! Konya'da "yüksek sesle konuşma" cinayeti davası - Son Dakika

Konya'da cep telefonuyla yüksek sesle konuşma nedeniyle çıktığı iddia edilen kavgaya ilişkin sanığın yargılanmasına devam ediliyor.

3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanık Orhan Kip ile taraf avukatları katıldı.

Söz verilen Kip, olayla bir ilgisinin bulunmadığını öne sürdü, suçlamaları reddetti.

Olay günü seyyar bir köftecide, daha önce aynı konuya ilişkin davada ceza alan iki sanıkla yemek yediğini, yüksek ses ve küfürlü konuşmalarından rahatsız oldukları maktul ve arkadaşlarını uyardıklarını öne sürdü.

Olayın bu nedenle başladığını aktaran Kip, eve gitmek üzere yola çıkarken maktul ve arkadaşlarının kendilerine doğru gelip, üzerlerinde bıçak ve silah olduğunu söylemeleri üzerine kaçtığını belirterek, "Ben kaçtığım sırada arkamda bu kişiler birbirlerine girmişlerdi. Olay yerinden uzaklaşmıştım. Ortalığın karıştığını görünce arkadaşım Mevlüt ile tekrar olay yerine döndük, maktul boğuşmanın etkisiyle yere düşmüştü. Orada bulduğum bir tahta parçasıyla ayağına vurdum. Hareket etmediği için tekrarlamadım ve oradan ayrıldım." ifadelerini kullandı.

Sanık avukatı da müvekkilinin suçsuz olduğunu savundu.

Maktul Derviş Bakım'ın eşi P.B. de sanıktan şikayetçi olduğunu belirterek, en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Karatay ilçesi Mengene Mahallesi'ndeki parkta 26 Haziran 2020'de yüksek sesle konuştuğu gerekçesiyle çevredekiler tarafından uyarılan Derviş Bakım (40), çıkan kavgada bıçaklanmış, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Olayın şüphelileri Yaşar Durmak ve Rahman Ardıç, Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince yargılanmış, Durmak ve Ardıç'a "kasten öldürme" suçundan 18'er yıl hapis cezası verilmişti.