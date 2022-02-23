Son dakika haber... Konya'da yumrukladığı akrabasının ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava - Son Dakika
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Son dakika haber... Konya'da yumrukladığı akrabasının ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava

23.02.2022 11:00
Son dakika haber... Konya'da yumrukladığı akrabasının ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya'da yumruk attığı akrabasının kaldırıma başını çarpıp hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya'da yumruk attığı akrabasının kaldırıma başını çarpıp hayatını kaybetmesine neden olan sanığın yargılanmasına devam edildi.

Konya 5. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, sanık Bedirhan Aparır, tutuklu bulunduğu cezaevi Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada müştekiler ve taraf avukatları da hazır bulundu.

Aparır, savunmasında halasının oğlu olan maktulü öldürme niyetiyle hareket etmediğini, pişman olduğunu söyledi.

Tanık olarak dinlenen sanığın ağabeyi E. Aparır, olay günü kardeşinin kendisini aradığını, maktul Hüseyin Özcan'ın babalarına hakaret içeren sözler kullandığını öğrendiğini, konuşmak için yanına gideceğini söylediğini aktardı.

Kardeşine maktulle görüşmemesini tembihlediğini ifade eden tanık, "Bedirhan ile maktul arasında tartışma çıktı. O sırada Bedirhan'ın yumruk ya da tokatla maktule vurduğunu, maktulün de yere düştüğünü gördüm." dedi.

Tanık E. Aparır, olayın büyümemesi için sanığı uzaklaştırdıklarını, fenalaşan maktulü kendi aracıyla hastaneye götürdüklerini söyledi.

İddia makamı açıkladığı mütalaasında, maktul ile sanığın hala-dayı çocukları olduğunu belirterek, "Hüseyin'in olay tarihinde sanığın babası S. Aparır ile sözlü tartışma yaşadığı, S. Aparır'ın olayı oğlu Bedirhan'a anlattığı, aynı gün maktul ile sanığın konuşmak için buluştuğu, yaşanan tartışmanın arbedeye dönüşerek sanığın maktule yumruk vurduğu, Hüseyin'in yere düşerek kafasını çarptığı ve taraflarca kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verdi.

İddia makamı, sanığın "kasten yaralama neticesinde ölüme neden olma" suçundan 8 yıldan 12 yıla kadar cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi'ndeki semt pazar alanında 12 Haziran 2021'de yaşanan olayda, Bedirhan Aparır (21), iddiaya göre babasına küfür eden akrabası Hüseyin Özcan (41) ile tartışmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine düşerek başını çarpan Özcan, kaldırıldığı hastanede 22 gün sonra hayatını kaybetmişti.

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Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi, Hüseyin Özcan, Cezaevi, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber... Konya'da yumrukladığı akrabasının ölümüne neden olan sanığın yargılandığı dava - Son Dakika


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