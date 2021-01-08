Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında - Son Dakika

Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Mücahit Minaz, taraf avukatları ve maktul Sömek'in kardeşi hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Sömek, ölen kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Sömek ile aralarında husumet olmadığını öne süren Minaz, "Güvenlik kameralarından gördüğüm kadarıyla ölen kişi de okulun arka tarafından yürümüş. Tuvaletim geldiği için o yoldan gittim. Okulun duvar dibine tuvalet ihtiyacımı giderdim. Ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Yüz üstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim. Yüzde 60 oranında şizofren raporum var. 2016'da şizofren tanısı kondu ama ben gayet iyiyim. Olay günü benim ruh sağlığımı etkileyecek bir şey yaşamadım. O gün gayet iyiydim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntüleri sorması üzerine Minaz, "Kamera izleme tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim." şeklinde beyanda bulundu.

Bozkır Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadeyi de kabul etmeyen Minaz, "Şok altındaydım. Ne söylediğimi bilmiyorum. Şu anda da şok altındayım. Adana'ya sevk edildim. Tedavi gördüm. İlaç kullanıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Minaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bozkır ilçesinde zihinsel engelli Mustafa Sömek (56), 1 Kasım 2020'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş bulunmuştu. Şizofreni hastası olduğu belirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etmişti.

Minaz, mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm." şeklinde ifade vermişti.