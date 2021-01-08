Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında - Son Dakika

Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında

08.01.2021 12:27
Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında, System.String[]

Son dakika gündem haberi... Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Konya'nın Bozkır ilçesinde, zihinsel engelli Mustafa Sömek'i başını keserek öldürdüğü iddia edilen tutuklu sanık hakim karşısına çıktı.

Seydişehir Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Mücahit Minaz, taraf avukatları ve maktul Sömek'in kardeşi hazır bulundu.

Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla tutuklu bulunduğu cezaevinden duruşmaya katılan Sömek, ölen kişiyi tanımadığını öne sürdü.

Sömek ile aralarında husumet olmadığını öne süren Minaz, "Güvenlik kameralarından gördüğüm kadarıyla ölen kişi de okulun arka tarafından yürümüş. Tuvaletim geldiği için o yoldan gittim. Okulun duvar dibine tuvalet ihtiyacımı giderdim. Ölen kişiye bir zarar vermedim. Onu yerde yatarken gördüm. Yardım etmek için yanına gittim. Yüz üstü yatıyordu. Çevirmek isterken kanı gördüm. Onu öyle görünce şok geçirdim. Ondan sonra taksiyi aradım ve taksiyle eve gittim. Yüzde 60 oranında şizofren raporum var. 2016'da şizofren tanısı kondu ama ben gayet iyiyim. Olay günü benim ruh sağlığımı etkileyecek bir şey yaşamadım. O gün gayet iyiydim." diye konuştu.

Mahkeme başkanının güvenlik kameralarına yansıyan olaya ilişkin görüntüleri sorması üzerine Minaz, "Kamera izleme tutanağındaki ifadeleri kabul etmiyorum. Öyle bir şey olduğunu hatırlamıyorum. Ölen kişiyi daha önce hiç görmedim. Bozkır'a dayımın yanına gitmiştim." şeklinde beyanda bulundu.

Bozkır Sulh Ceza Hakimliğinde verdiği ifadeyi de kabul etmeyen Minaz, "Şok altındaydım. Ne söylediğimi bilmiyorum. Şu anda da şok altındayım. Adana'ya sevk edildim. Tedavi gördüm. İlaç kullanıyorum." şeklinde savunma yaptı.

Mahkeme heyeti, Minaz'ın tutukluluk halinin devamına karar vererek, duruşmayı erteledi.

Bozkır ilçesinde zihinsel engelli Mustafa Sömek (56), 1 Kasım 2020'da başı ve cinsel organı kesilerek öldürülmüş bulunmuştu. Şizofreni hastası olduğu belirlenen zanlı Mücahit Minaz (41) Yalıhüyük ilçesinde yakalanmıştı.

Emniyetteki ilk ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğinde suçunu itiraf etmişti.

Minaz, mahkemede, "Ziyarete gittiğim dayımı göremeyince Zengibar Anadolu Lisesine doğru yürümeye başladım. Daha önceden tanımadığım Mustafa Sömek'i gördüm ve o anda onu öldürmeye karar verdim. Bıçakla öldürdüm." şeklinde ifade vermişti.

Engelli, Bozkır, Hakim, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Cenk Tosun'dan Beşiktaşlıları üzecek sözler: Şu an Türkiye'ye dönmeyi düşünmüyorum Müge Anlı'dan dikkat çeken Aleyna Çakır sözleri: Bu konuyu gündeme getirmek istemiyorum Kazada 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı! Ortaya çıkan detay kan dondurdu: Bugün ikimiz de öleceğiz Antalya'da 87 yıl sonra kahve üretimine geçiliyor Ünlü şarkıcı Yeliz Yeşilmen'e hırsızlık şoku! Çocuklarının bakıcısı evi soyup soğana çevirdi Soylu'dan Boğaziçi Üniversitesi'ndeki eylemlere katılan Canan Kaftancıoğlu'na sert tepki: Senin orada ne işin var? İçişleri Bakanlığı'na son dört yılın en yüksek personel alımı yapılacak Bir aile yok oldu! 14 yaşındaki çocuk anne ve babasını öldürüp intihar etti
Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz Acun Ilıcalı Mesut Özil çabasını doğruladı: Yakında güzel haberler alabiliriz         
12:28
Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor Bu başkan çok farklı! Yeri geliyor koli sırtlıyor, yeri geliyor tarlada tohum serpiyor         
12:12
Adanaspor, Ankaraspor'un Adanaspor, Ankaraspor'un "koronavirüslü futbolcu oynattı" iddialarını yalanladı         
11:55
Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı Akaryakıt istasyonunda korku dolu anlar! Pompacı bir anda alevler içinde kaldı         
11:33
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 450 liradan işlem görüyor         
11:23
Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor Trump, Twitter yasağı biter bitmez paylaşımda bulundu: Müthiş bir yolculuk daha yeni başlıyor         
11:13
İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi İlk iş gününde alev alev yanan otomobilinde can verdi         
10:47
Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu Merkez Bankası, farklı bankalar arasında 7/24 para transferi yapmayı sağlayan FAST Sistemi'ni kullanıma sundu         
10:11
Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi Sıfır aldığı aynı marka iki otomobili de kendiliğinden yanınca evinin önüne astığı yazıyla tepki gösterdi         
10:03
Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına Esra Erol'un çocuk gelişimi mezunu kadına "Bakıcı" demesi yanlış anlaşılınca tepki yağdı         
09:59
Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var Erdoğan'ın sürpriz ziyaretinin perde arkasında Saadet'i Cumhur İttifakı'na çekmek var         
09:52
Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı Kızının erkeklere satıldığını öğrenen anne, hesap sormaya gitti! Darbedilen kadın saçlarını yoldan topladı         
09:46
Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü Yol kenarında pilav satan seyyar satıcının tezgahına el konuldu, ortalık bir anda savaş alanına döndü         
09:23
İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu İş aramak için otogara giden genç kızın hayatı karardı! Karşısına çıkan adam, zorla uyuşturucu kullandırıp cinsel istismarda bulundu         
07:59
Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı Baraj suları çekilince Narlık köyü ortaya çıktı         
07:37
Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi Ünlü oyuncu Alec Baldwin'in kızı Ireland, yalnızca çizme giyip poz verdi         
23:34
Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor Oğuzhan Özyakup, oyuncu sevgilisi Melisa Aslı Pamuk evleniyor         
12:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.01.2021 12:55:05. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber! Konya'da zihinsel engelli Mustafa Sömek'in öldürülmesine ilişkin sanık hakim karşısında - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei