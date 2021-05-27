Konya'nın Beyşehir ilçesinde, tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.
Beyşehir'de ilkbahar mevsiminin son günlerinde araziler, açan gelincik çiçekleriyle birlikte adeta kırmızı renklere boyandı.
Beyşehir- Isparta Karayolunda seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlaları görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.
Beyşehir Gölü manzaralı tarlalar, açan gelincik çiçekleriyle kartpostallık güzel görüntüler oluştururken, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber! Konya'daki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor - Son Dakika