Son dakika haber! Konya'daki gelincik tarlaları görsel şölen sunuyor - Son Dakika

Beyşehir Gölü manzaralı tarlalar, açan gelincik çiçekleriyle kartpostallık güzel görüntüler oluştururken, doğaseverler ile fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Beyşehir- Isparta Karayolunda seyahat ederken gelincik çiçeği açan tarlaları görenler, araçlarını durdurarak bu güzelliklerin fotoğraflarını çekiyor.

Konya 'nın Beyşehir ilçesinde, tarlalarda açan gelincik çiçekleri, doğaseverlere farklı bir atmosfer yaşatıyor.

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