KONYA'dan dün 2'si tur, 2'si yolcu olmak üzere 4 otobüsün, farklı noktalarda kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp kaza yapması sonucu yaralanan 1'i ağır 41 yolcudan çoğunun yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Antalya'dan Kapadokya'ya giden kafilenin içinde bulunduğu otobüste yaşamını yitiren Rus Elena Avtaıkına'nın (43) otopsisinin tamamlandığı ve bugün yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

Konya'da dün sabah saatlerinde kenti Aksaray'a bağlayan kara yolunun farklı noktalarında 2'si aralarında Rus turistlerinde bulunduğu kafileyi taşıyan tur otobüsü olmak üzere 3 otobüs, kar ve tipi nedeniyle kontrolden çıkıp devrildi. Yine aynı saatlerde Afyonkarahisar kara yolunda da bir yolcu otobüsü kazaya karıştı. Toplam 120 yolcunun bulunduğu 4 otobüsün karıştığı kazada aralarında Rus turistlerin de bulunduğu 1'i ağır 41 kişi yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Yaralıların çoğunun yapılan tedavilerinin ardından taburcu olduğu öğrenildi. Kazada yaşamını yitiren Rus Elena Avtaıkına'nın otopsisinin tamamlandığı ve bugün yakınlarına teslim edileceği öğrenildi.

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