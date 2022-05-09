Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi

09.05.2022 15:01

Son dakika haberleri: Konya'da trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren cumhuriyet savcısı Faruk Erdoğdu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Konya'da trafik kazasının ardından tedaviye alındığı hastanede yaşamını yitiren cumhuriyet savcısı Faruk Erdoğdu'nun cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesinde toprağa verildi.

Antalya'nın Gündoğmuş ilçesinde görev yapan Erdoğdu (27) için Laal Paşa Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine ailesi ve yakınlarının yanı sıra Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Tolgahan Öztoprak, Mut Belediye Başkanı Volkan Şeker, ilçe cumhuriyet başsavcıları ve vatandaşlar katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından Erdoğdu'nun cenazesi, Seydi Salih Mezarlığı'nda defnedildi.

Erdoğdu, Konya'nın Bozkır ilçesinde 16 Nisan'da meydana gelen trafik kazasında yaralanmış, tedavi gördüğü hastanede dün hayatını kaybetmişti.

Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi
Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi

YORUMLAR
500
Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi Son dakika: Trafik kazasında yaşamını yitiren müzisyenin cenazesi defnedildi Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi Son dakika gündem: Amasya'da trafik kazasında ölen anne ile kızının cenazeleri toprağa verildi

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika


Son Dakika
17:36 İmamoğlu'nun "Vız gelir tırıs gider" sözünün sonuçları ağır oldu! Sosyal medyada takipçi sayısı bir anda düştü
17:35 Erling Haaland'ın takımı netleşti! Yılda 30 milyon euro kazanacak
17:34 Kargo hırsızlığı yapan kadının bir anda göğsü açıldı! O anlar evin güvenlik kamerasına kaydedildi!
17:31 Haiti'de bir çete, 8'i Türk vatandaşı olmak üzere 17 kişiyi fidye için kaçırdı
17:30 Gözaltına alınan Alparslan Kuytul tutuklandı
17:08 Hakan Çalhanoğlu'ndan 2.5 milyonluk dava! Milli Takım ana sponsoru kripto para platformunu suçladı
17:05 Memur ve emeklinin merakla beklediği 3600 ek gösterge toplantısı ileri bir tarihe ertelendi
16:42 Nuri Şahin hedefini açıkladı: Hayalim Borussia Dortmund'u çalıştırmak
16:41 Park halindeki TIR'a çarpan otomobildeki sürücü yaralandı, yanındaki eşi yaralandı
16:29 Ormanda sevgilisiyle cinsel ilişkiye girdiği sırada kaplan saldırısına uğrayan adam öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.05.2022 17:56:39. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya'daki kazada yaşamını yitiren savcının cenazesi toprağa verildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement