Üye Girişi
Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti - Son Dakika

Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti

29.12.2021 11:41
Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti

Son dakika teknoloji haberi: Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları saha araştırmalarının ardından, sanayicinin ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte lazer markalama makinesi üretti.

Konya Kılıçarslan Borsa İstanbul Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, yaptıkları saha araştırmalarının ardından, sanayicinin ihtiyacını karşılayabilecek yeterlilikte lazer markalama makinesi üretti.

Okulun Elektrik ve Elektronik Alanı Atölye Şefi Adem Özkan, AA muhabirine, ocak ayında seri üretime başlamayı planladıkları makinenin yaklaşık 3 ayda, 7 öğretmen ve 7 öğrencinin çalışmasıyla üretildiğini söyledi.

Daha önce okulda maske makinesi, lazer kesim makinesi, CNC router gibi makineler ürettiklerini anımsatan Özkan, sanayide kullanılacak malzemeler üretmek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

Özkan, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ile iş birliği içinde olduklarını belirterek, "Buna bağlı olarak MÜSİAD'a bağlı fabrikaları ziyaret ederken sanayide böyle bir ihtiyaç olduğunu gördük. Öğrencilerimizle böyle bir üretim yapabileceğimize karar verdik. Gerekli çalışmalara başladık." ifadelerini kullandı.

Ürettikleri 10x10, 20x20 ve 30x30 santimetrekarelik alanı işleyebilecek 3 mercekten oluşan lazer markalama makinesiyle kağıt bardak, karton, cam ve ahşap ürünlerin üzerine marka, logo işlediklerini anlatan Özkan, ayrıca alüminyum, metal, plastik veya çelik gibi endüstriyel malzemelere de işlem yapabildiklerini söyledi.

Özkan, "Piyasada fiyat araştırmaları yaptığımızda oldukça maliyetli olduğunu gördüğümüz bu ürünü piyasaya göre yüzde 20 daha düşük maliyetle ürettik. Meslek liseleri olarak Türkiye için üretmeye devam ediyoruz. Öğrencilerimiz de bilgi birikimi bakımından ileri seviyelere geldi. Yaptıkları işten keyif alarak çalışıyorlar. Hatta cumartesi günleri de çalışmak istiyorlar. Hem üretiyoruz hem de öğrencilerimize mesleki anlamda bilgi birikim kazandırıyoruz." diye konuştu.

"Hem öz güvenimi yükseltiyor hem de işi öğrenmiş oluyorum"

Okulun 10. sınıf öğrencisi Murat Efe Kadayıfçı ise bugüne kadar okulda üretimi yapılan 10'a yakın projede görev aldığını söyledi.

Mezun olduktan sonra alacağı belgeyle kendi iş yerini açmak istediğini anlatan Kadayıfçı, "Okulum Konya'da gidebileceğim güzel meslek liselerinden birisiydi. Bu markalama makinemizde de hocalarım beni seçerse çalışmak isterim. Bu gibi çalışmalarda görev almam hem öz güvenimi yükseltiyor hem de işi öğrenmiş oluyorum." dedi.

YORUMLAR
500

Anadolu Lisesi, Borsa İstanbul, Atölye, Konya, Teknoloji, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Teknoloji Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti - Son Dakika


Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı Dini nikahlı kocası tarafından bıçaklanan talihsiz kadın olayın iç yüzünü anlattı         
11:49
Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar Hava değişimine gelen asker, ailesinin evini yaktı! Korkudan eve giremiyorlar         
11:47
Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı Mucize gibi kurtuluş! Patlamada evin duvarı çöktü, odadaki 8 çocuğun burnu bile kanamadı         
11:45
Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı         
11:44
Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim! Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!         
11:43
Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi Karısını öldürüp balkonda poz veren cani kocaya ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi         
11:28
Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim Anneannesini kaybeden fenomen Berkcan Güven: Sana bir elveda bile diyemedim         
10:53
Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5 Son Dakika: Merkez Bankası 2022 para ve kur politikası metnini yayınladı: Orta vadeli enflasyon hedefi yüzde 5         
10:21
Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü Kurt ve kangalın çiftleşmesinden doğan cinsin son hali ürküttü         
09:37
Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi? Üç Kuruş'un setinde kavga çıkardığı söylenen Uraz Kaygılaroğlu tartışmalara ne dedi?         
08:12
Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı Tanzanya'daki 1,9 milyar dolarlık dev demiryolu ihalesini Türk Yapı Merkezi firması aldı         
08:10
Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı Sağlık çalışanlarının ücretsiz toplu taşıma kullanma hakkı 30 Haziran 2022 tarihine kadar uzatıldı         
08:10
Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı Türkiye Kupası'nda çıkan kartın nedenini kimse anlamadı         
19:02
Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı Kılıçdaroğlu'ndan açıklamalar: 20-22 Aralık arasında 19,1 milyar dolar satış yapıldı         
18:41
Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı Pitbull, bu kez 7 yaşındaki çocuğa saldırdı         
17:20
Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu Basketbolcu Muhammed Mustafa Baygül ile mutlu bir birliktelik yaşayan Burcu Binici, sevgilisini öpücüklere boğdu         
17:10
Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi Sıpanın, köpek gibi davrandığını fark eden adam, ne yapacağını bilemedi         
16:57

Son Dakika Haberleri
11:44 Merkez Bankası, "kur korumalı TL mevduat" için günlük kur seviyesi ve altın fiyatını açıkladı
11:44 MSB'den aksiyon sahnelerini aratmayacak görüntü! TSK, Fırat Kalkanı bölgesine saldıran 8 teröristi böyle öldürdü
11:43 Şarkıcı Ferman Akgül, 2 çocuğunun annesi Bettina Kuperman ile nikah masasına oturdu
11:42 Fenerbahçe taraftarının takımın başında görmek istediği isim!
11:42 Yerli otomobil TOGG'un bagajında ne var? Önce muhabir fırça yedi, sonra Bakan Varank gizemli paylaşım yaptı
11:18 Sevgilisiyle tartışan genç binanın çatısına çıktı, vatandaşların davranışları pes dedirtti
11:11 Güne yükselişle başlamasının ardından altının gram fiyatı 698 lira seviyesinden işlem görüyor
11:10 Okçu balığının görüntüleri, izleyenleri hayran bıraktı
11:09 Rusya, Sovyet dönemi sonrası en büyük roketini fırlattı
10:58 Boşanma davasında babaya verilen ceza gündem oldu: 9999 yılına kadar İsrail'de kalacak
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2021 12:00:04. #1.12#
SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya'daki meslek liseliler lazer markalama makinesi üretti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement