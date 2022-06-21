Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

21.06.2022 17:24
Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde yolcu minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Akseki Karayolu'nun 20. kilometresinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Yunus D. (25) idaresindeki 42 ACL 581 plakalı otomobil karşı yönden gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 59 AFM 405 plakalı yolcu minibüsü ile çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü Yunus D. ile araçlarda bulunan Ali Ç. (79), Bilal Ö. (58), Rukiye E. (70), Ayşe Ö. (54) ve Mustafa E. (65) yaralandı. Yaralılar, adrese sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralılardan durumu ağır olan ve hayati tehlikesi bulunan Yunus D., yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya nakledildi.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

(Ali Rıza Önses/İHA)

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konya'da yolcu minibüsü ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı - Son Dakika
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