Son dakika haber | Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim - Son Dakika

Son dakika haber | Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim

13.12.2020 10:31
Son dakika haber | Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.

Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında cuma günü saat 21.00'de başlayan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle cadde ve sokaklarda sessizlik hakim durumda.

Konya'da sabahın erken saatlerinde fırınlar açılırken, belediye ekipleri de çevre temizlik işlerine devam etti.

Kentteki Mevlana Meydanı, Alaaddin Caddesi gibi şehrin işlek yerleri boş kaldı. Polis ekipleri, sessizliğin hakim olduğu cadde ve sokaklarda devriye görevi yaptı.

Karaman

Karaman'da da Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında, 7 Aralık Pazartesi günü 05.00'te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması kapsamında cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

İşletmelerin ve vatandaşların yoğun bulunduğu Aktekke Kent Meydanı, Atatürk Bulvarı, İsmet Paşa ve İstasyon caddelerinde kısıtlamanın başlamasının ardından sessizlik hakim oldu.

Polis ekipleri belli noktalarda uygulama yapıyor. Saat 10.00'dan sonra kişilere ihtiyaçlarını alabilmeleri için yürüme mesafesindeki bakkal ve marketlere gitmelerine izin veriliyor.

Afyonkarahisar

Afyonkarahisar kent merkezindeki Kent Meydanı, Ambaryolu, Bankalar Caddesi, Uzun Çarşı, Yeşilyol, Ordu Bulvarı ve Sevgi Yolu'nda insan ve araç hareketliliği az sayıda.

Vatandaşlar evlerinin yakınlarında bulunan ekmek fırınları ve marketlere giderek alışveriş yapıyor.

Kent genelinde polis ekipleri de sorumluluk bölgelerinde uygulama ve denetim yapmaya devam ediyor.

Aksaray

Aksaray'da, Kovid-19 ile mücadele kapsamında yapılan sokağa çıkma kısıtlaması cadde ve sokakları boş bıraktı.

Aksaray'da kısıtlamayla 15 Temmuz Milli İrade Meydanı, başta olmak üzere, cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Polis ekipleri kısıtlama nedeniyle belirli noktalarda sıkı denetim yaptı. Kentte kısıtlamadan muaf tutulan ekmek fırınları gibi iş yerleri mesailerine devam etti.

Karaman, Aksaray, Konya, Afyon, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya, Karaman, Aksaray ve Afyonkarahisar'da sessizlik hakim - Son Dakika


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