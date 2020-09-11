Son dakika haber! Konya merkezli 11 ilde FETÖ operasyonu
Son dakika gündem haberi: KONYA'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.
KONYA'da, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) içindeki askeri mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, örgüt içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 11'i gözaltına alınırken, 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları sürüyor.
Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmaları kapsamında, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri tespit edilen ve daha önce görevlerinden ihraç edilen 13 askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah eş zamanlı olarak Konya merkezli 11 ilde yapılan baskınlarda, 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. 2 şüpheliyi yakalama çalışmaları ise sürüyor.
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