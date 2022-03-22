Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika
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Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama

22.03.2022 15:32
Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama

Son dakika 3. sayfa haberine göre Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri gizli yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Konya merkezli 4 ilde FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri gizli yapılanmasına yönelik gerçekleştirilen operasyonda, gözaltına alınan 10 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, 15 Mart Salı günü Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü soruşturması kapsamında Konya, Ankara, Eskişehir ve İstanbul olmak üzere 4 ilde eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. Operasyonda TSK içerisindeki askeri gizli yapılanmada faaliyet gösterdikleri tespit edilen 3 aktif astsubay, 1 aktif uzman çavuş, 6 ihraç edilen astsubay ve 1 istifa eden astsubay olmak üzere toplam 11 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Şüphelilerden 10'u yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 10 şüphelinin 2'si Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde (TEM) işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakılırken, 8 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA

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Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü, Terörle Mücadele, Konya, TSK, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün askeri gizli yapılanmasına operasyon: 8 tutuklama - Son Dakika
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