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Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika

Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

04.01.2022 11:45
Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Konya merkezli 3 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılamasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 5 şüpheliden 3'ü yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'ye yönelik yürütülen soruşturmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, örgütün mahrem yapılanmasında görev aldıkları ve yazılımcı oldukları öne sürülen 5 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 3 ilde düzenlediği operasyonda, zanlılardan 3'ünü gözaltına aldı.

Adreslerinde bulunamayan 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

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Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün 'mahrem' yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber! Konya merkezli FETÖ'nün "mahrem" yapılanmasına yönelik operasyonda 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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