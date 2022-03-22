Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

22.03.2022 10:03
Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi: Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya merkezli 9 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 14 şüpheliden 8'i yakalandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığının FETÖ'ye yönelik soruşturmaları devam ediyor. Bu kapsamda, örgütün TSK'daki askeri mahrem yapılanması içerisinde faaliyet gösterdikleri öne sürülen, aralarında avukat, ihraç edilen komiser yardımcısı, mühendis, hemşire, memur ve öğretmenlerin de bulunduğu 14 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Konya merkezli 9 ilde düzenlediği eş zamanlı operasyonda, zanlılardan 8'ini yakaladı.

Adreslerinde bulunamayan 6 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma sürüyor.

YORUMLAR
500
Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı Konya merkezli 9 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı kararı

Fetullahçı Terör Örgütü, Gözaltı, Mahrem, Konya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika


Son Dakika
11:35 Tamer Karadağlı ve piyanist sevgilisi Iraz Yıldız ayrılık kararı aldı!
11:34 Grup toplantısında Bahçeli, Uzman çavuş-doktor kavgasına atıfta bulunarak hiç unutmadığı anısını anlattı!
11:33 Son Dakika! Devlet Bahçeli, Furkan Vakfı'nın eylemi hakkında konuştu: Türk polisi zamanında müdahale etmiştir, alınlarından öpüyorum
11:29 Ukrayna istihbaratından gündem olacak iddia: Sağlık sorunları yaşayan Putin'in yerine 'işkenceci' Bortnikov gelecek
11:24 Dolar/TL yeni günde 14,82 seviyelerinden alıcı buluyor
11:22 Becali, Galatasaray'a savaş açtı! UEFA'ya şikayette bulundu
11:21 Dünyada ayak basılmamış çukura inen bilim insanları anlattı: Bakterilerin ne olduğu hakkında hiçbir fikrimiz yok
11:12 80 yaşındaki kadın bakıcısı tarafından şiddet gördü! Eve yerleştirilen gizli kamera tüm gerçeği ortaya çıkardı
11:02 İbrahim Kutluay ve oyuncu Gülcan Arslan'ın aşk yaşadıkları ortaya çıktı!
10:58 Gram altının fiyatı yeni günde 921 lira seviyesinden işlem görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2022 11:43:42. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haber | Konya merkezli FETÖ'nün mahrem yapılanmasına yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement