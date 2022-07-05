Son dakika! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı

05.07.2022 12:23

Son dakika haberine göre Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

Konya merkezli 5 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 14 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente uyuşturucu getiren şüphelilerin yakalanmasına yönelik Konya merkezli Adana, Van, Hakkari ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 128 bin lira ele geçirildi.

Operasyonda, 14 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 14 zanlı, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı Son dakika haber: Adana'da geçen haftaki uyuşturucu operasyonlarında yakalanan 12 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Son dakika! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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SON DAKİKA: Son dakika! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika
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