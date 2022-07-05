Adreslerde yapılan aramalarda, 45 kilogram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 128 bin lira ele geçirildi.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika! Konya merkezli uyuşturucu operasyonunda yakalanan 14 zanlı tutuklandı - Son Dakika

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