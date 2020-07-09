Son dakika haber... Konya'nın bir ilçesinde daha sarı kız tedirğinliği - Son Dakika

Konya'nın Yunak ilçesinde halk arasında "et yiyen örümcek" olarak bilinen etobur (sarıkız) örümceğinin sıkça görünmeye başlaması vatandaşları tedirgin ediyor.

Yunak ilçesinde sıkça görülmeye başlayan sarı kız örümceği vatandaşları tedirgin ediyor. Yunak'ta havaların ısınmasıyla birlikte, sarı kız örümceği türü özellikle akşam saatlerinde ortaya çıkıyor. Saldırgan yapıya sahip olan etobur örümceklerin çok güçlü çene yapısı nedeniyle et parçasını daha koparabiliyor. Zehriyle bir insanı öldürebilen örümceğin, özellikle akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslendiği biliniyor. Sarıkız örümceği soktuğu zaman deriyi uyuşturuyor ve av, ısırıldığının farkında olamıyor. Sarıkız örümceği ağzından deriye, eti sıvı kıvama getiren bir zehir akıtıyor, zehir deriye yayıldıktan bir süre sonra yemeye başlıyor. - KONYA