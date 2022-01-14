KONYA POLİSİNDEN 'SANAL DEVRİYE' - Son Dakika

KONYA polisi, sokaklardaki devriye görevinin yanı sıra 'yasa dışı bahis' ve 'oltalama tekniği ile dolandırıcılık' başta olmak üzere internetteki suç oranlarının artmasıyla 7 gün 24 saat 'sanal devriye' de yapıyor. Siber Suçlarla Mücadele Şubesi Sanal Devriye Büro Amirliği ekipleri, internette tespit ettikleri suç unsuru olayları ve şüphelilerin kimliklerini belirleyip, ilgili birimlere göndererek soruşturma başlamasını sağlıyor.

Toplumun güven ve huzurunu sağlamak için sokakta devriye görevine alışık olunan polis ekipleri, gelişen teknoloji ve suç şeklinin değişmesiyle internette de 'sanal devriye' yapıyor. Sistemlere izinsiz olarak hukuka aykırı şekilde girilmesi, verileri şifreleme, ele geçirme, yerini değiştirme, sistemlerin erişimini engelleme gibi elektronik ortamda gerçekleştirilmesiyle siber suç kavramı ortaya çıkıyor. Özellikle yasa dışı bahis ve kişilerin sosyal medya hesaplarının ele geçirilip dolandırıcılık yapılması suçlarının artması üzerine Siber Suçlarla Mücadele Şubesi'ne bağlı Sanal Devriye Büro Amirliği ekipleri, 7 gün 24 saat bilgisayar başında interneti takip ediyor.

YENİ TEKNİK 'OLTALAMA'

Polis, en çok, başkasına ait sosyal medya hesabına ya da e-posta adresine gönderilen linklerle vatandaşın kullandığı hesapların şifrelerini veya kredi kartı bilgilerini alarak dolandırma olaylarının üzerinde yoğunlaşıyor. 'Oltalama' tekniği denilen bu yöntemde, ele geçirilen hesaptakilerle iletişime geçilerek, çeşitli yollarla para istenip, dolandırıcılık yapılması amaçlanıyor. Polis de 'oltalama' yöntemini kullanan siteleri önceden tespit edip vatandaşın dolandırılmasını önlüyor.

Ekipler, yasa dışı bahis oynatan site ve kişilere yönelik de düzenli operasyonlar yapıyor. 'Yasa dışı bahis' oynayanlara 16 bin ile 64 bin lira arasında ceza, ayrıca oynatanlara da 5 yıla kadar hapis cezası uygulanıyor.