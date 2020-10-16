Son dakika haber: Konya Sağlık Müdürü: Pandemiyle sınavda başarı kazandık ama henüz bitmedi - Son Dakika

KONYA'da, koronavirüs salgınının kontrol altına alındığını söyleyen İl Sağlık Müdürü Mehmet Koç, "Pandemi ile yaptığımız sınavda başarı kazandık ama sınavımız henüz bitmedi. En küçük ihmalimiz, yeniden büyük sıkıntılar yaşamamıza neden olabilir" dedi.

Merkez ve ilçe hastanelerinin başhekimleri ve müdürleri ve ilçe sağlık müdürleri ile telekonferans görüşmesi gerçekleştiren İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Koç, koronavirüs salgınının Konya'da kontrol altına alındığını söyledi. Koç, " Türkiye'nin en başarılı illeri arasına girdik. Ekip sayılarımızın artması ile birlikte filyasyon ortalama süremiz kısa bir zaman dilimi içerisinde 4 saate kadar indi. Laboratuvar hizmetlerinde attığımız adımlar ile test uygulama noktasında son derece rahat bir pozisyona gelerek yapılan testlerin hızlı bir şekilde sonuçlandırılmasını sağladık. İl Sağlık Müdürlüğü bünyesinde kurduğumuz çağrı merkezimiz ile vatandaşlarımızın bizlere ilettiği sorunlara hızlı bir şekilde çözümler ürettik. İl Sağlık Müdürlüğü'müz ve ilçe sağlık müdürlüklerimizin koordinasyonu ile testi pozitif çıkan vatandaşlarımıza evlerinde ulaşarak ilaç dağıtımı gerçekleştirdik. Covid-19 salgını ile mücadelede herkes aynı kararlılıkla hiçbir gevşemeye mahal vermeden sorumluluklarını yerine getirmeye devam etmek durumundadır. Çünkü en küçük bir ihmalimiz yeniden büyük sıkıntılar yaşamamıza neden olabilir. Pandemi ile yaptığımız sınavda başarı kazandık ama sınavımız henüz bitmedi, zorlu sınavımız devam ediyor" diye konuştu.