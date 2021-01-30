Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu - Son Dakika

Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu

30.01.2021 10:40

Gelen son dakika haberine göre Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre doğan bebeği geçirdiği iki ameliyat ve tedavisinin ardından beş buçuk aylık olarak hastaneden taburcu edildi Konya'da Şehir Hastanesinin prematüre olarak doğan...

Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu

Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre doğan bebeği geçirdiği iki ameliyat ve tedavisinin ardından beş buçuk aylık olarak hastaneden taburcu edildi

KONYA - Konya'da Şehir Hastanesinin prematüre olarak doğan ilk bebeği, geçirdiği ameliyatlar ve 167 günlük tedavinin ardından taburcu oldu.

Ali Umut bebek, geçtiğimiz yıl Ağustos ayı başında hizmete giren Konya Şehir Hastanesinde prematüre doğan ilk bebek olarak 13 Ağustos 2020 tarihinde dünyaya geldi. 23 haftalık olarak doğan Ali Umut bebek, beş buçuk ay hastanede tedavi gördü. Gözlerinden ve kalbinden ameliyat geçiren Ali Umut bebek 167 günlük tedavinin ardından 2 kilo 600 gram olarak hastaneden taburcu oldu.

"Konya Şehir Hastanesi'nde prematüre olarak ilk doğan bebek"

Konya Şehir Hastanesi Yeni Doğan Bölümünden Uzm. Dr. Beyza Özcan, Umut bebeğin 23 haftalık ve 480 gram olarak doğduğunu ifade ederek, "Konya Şehir Hastanesi'nde prematüre olarak ilk doğan bebek. Doğduktan sonra yaklaşık 167 gündür burada kendisini takip ediyoruz. Şu anda da 2 kilo 600 gram oldu. Burada kaldığı süreç boyunca solunum cihazı desteği gördü. Maalesef kalp ve göz nedeniyle sıkıntı yaşadığı için 2 operasyon geçirdi. Sonrasında da şu anda beş buçuk aylık olmuş bir şekilde annesiyle bebeği burada günlerdir takip ediyoruz. Şu anda iyi, inşallah kendisini taburcu edeceğiz. Eve serbest oksijen ihtiyacı ile gidiyor, sadece emerken biraz oksijen ihtiyacı var. Nörolojik gelişimi de daha iyi, göz teması kuruyor ve başını kaldırabiliyor. Hareketleri de yapmaya başladı. Bu süre içerisinde hep anne sütü ile beslendi. Annenin sütü de gayet güzel bir şekilde gelmeye devam etti. Sağ olsun anne bize bu konuda destek oldu" ifadelerini kullandı.

Baba Seyfi Sirkeci de, "Bebeğimiz 23 haftalık ve 480 gram olarak doğdu. Konya Şehir Hastanesi'nde doğdu ve 167 gündür burada. Çocuğumuz da biz de çok zor günler geçirdik. O günleri çok şükür atlattık. İnşallah nasipse artık evimize gideceğiz" ifadelerini kullandı.

Zor günleri atlattıklarını anlatan anne Emine Sirkeci ise, "Doktorlarımızın sayesinde çok şükür buralara geldik. Bize çok iyi bir şekilde baktılar, hepsinin emeklerine sağlık. Çok mutluyuz, uzun bir aradan sonra çocuğumuza kavuştuk" diye konuştu.

Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu
Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu

Şehir Hastanesi, Konya, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Seyyar satıcılıkla boza satmaya başlayan aile dünyaya açıldı Korkutan uyarı: Beklenen soğuk hava dalgası gelirse, İstanbul 1985 kışını tekrar yaşayacak Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan sinema salonlarına 15,9 milyon lira destek Arka Sokaklar'ın Rıza Baba'sı Zafer Ergin karakolluk oldu Cani eşi tarafından kaynar suyla haşlanan kadın, asıl acıyı kızının kendisine "Abla" demesiyle yaşadı Osmanlı dönem dizileri, saraçlık mesleğini tekrar canlandırdı Denizi olamayan Denizli'ye kurulan tersane savunma sanayiine hizmet edecek Konya'da feci olay! Alevlerin arasında kalan anne ile camdan atlayan küçük kızı can verdi
Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış Eski sevgili cinayetinde kan donduran detaylar: Öldürdüğü kadının sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşmış         
11:28
Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı Şevval Sam ve annesi, kapalı olması gereken mekanda yemek yerken polise yakalandı         
10:46
Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada Çılgına dönen kadının otobüs kapısını tekmeleyip camları yumrukladığı anlar kamerada         
10:38
İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum İstifa eden Belediye Başkanı Rasim Arı'dan dikkat çeken paylaşım: Bugün 21 ay sonra huzur ile uyuyorum         
10:30
Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti Fuhuş operasyonunda yakalanan kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Ofisin arkasında tecavüz etti         
09:59
Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı Esra Erol'u canlı yayında çıldırtan olay: Genç kadın, sevgilisinin eşine saldırmaya kalktı         
09:22
Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı Kanala ve moderatöre ağır suçlamalarda bulunan Hilal Kaplan yayından alındı         
09:16
Berberde korku dolu anlar! Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı Berberde korku dolu anlar! Müşterinin saçını kuruturken, fön makinesi alev aldı         
09:07
Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı Eski Dışişleri Bakanı Feridun Hadi Sinirlioğlu, Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığına atandı         
04:23
"Kumamla iyi anlaşıyorum" ifadesini öven kadın, sosyal medyada tepki çekti         
23:16
Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu Onyekuru kameraların azizliğine uğradı! Yıldız ismin görüntüsü sosyal medyada gündem oldu         
20:35
Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti Oğlunun doğum günü partisinde yakalandı, polislere 1 yat ve 500 bin TL rüşvet teklif etti         
20:32
Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı Bartın'da batan geminin dalgalarda kırılma görüntüleri ortaya çıktı         
19:54
Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi Bu hafta borsa, altın ve döviz yatırımcısına kaybettirdi         
18:43
FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır FOX TV'nin çiftçilerle ilgili haberi gündem yarattı! A Haber yalanladı, İletişim Başkanı Altun tepki gösterdi: Ayıptır         
15:49
Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı Ülkücülerin sembol ismi Aşık Sefai'den yıllar sonra gelen Ahmet Kaya itirafı: O gece beni aradı         
15:12
İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti İBB Sözcüsü Murat Ongun, verdiği yanıtla metro paylaşımı yapan Demet Akalın'ı rezil etti         
12:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2021 11:41:38. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber... Konya Şehir Hastanesi'nin ilk prematüre bebeği...480 gram doğan bebek 167 günde hayata tutundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei