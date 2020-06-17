Son dakika haber: Konya Ticaret Borsası
Son dakika habere göre Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.
Konya Ticaret Borsasında ekmeklik kırmızı sert buğdayın kilogramı 1,736 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve fiyatları (kilogram/TL) şöyle:
|ÜRÜN CİNSİ
|EN DÜŞÜK
(LİRA)
|EN YÜKSEK
(LİRA)
|BUĞDAYLAR
|
|Ekmeklik kırmızı sert buğday
| 1,736
| 1,736
|Ekmeklik diğer buğday
| 1,634
| 1,634
|Düşük vasıflı buğday
| 1,693
| 1,751
|ARPALAR
|
|
|Arpalar
| 1,332
| 1,363
|DİĞER HUBUBATLAR
|
|
|Mısır
| 1,370
| 1,382
Haber Yayın Tarihi: 17.06.2020 02:55 Kaynak: AA
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