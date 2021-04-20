Son dakika haber! Konyaaltı Belediyesi personeline PCR testi ücretsiz - Son Dakika

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, özel bir hastane ile yaptıkları 'hizmet sözleşmesi' kapsamında belediye personelinin Covid-19 testini ücretsiz yaptırabileceklerini belirterek, "İlçe halkımız için canla başla çalışan personelimizin sağlığı bizler için çok önemli" dedi.

Covid-19 salgını ile ilgili mücadele tüm dünya genelinde sürerken, ülkemizde de salgına karşı yeni tedbirler yayımlanan genelge ile hayata geçirildi. Antalya'da ise salgının boyutu en üst seviye olarak gösterilen 'kırmızı' renkle ortaya konuluyor. "Salgın ülkemizde ve Antalya'da son derece ciddi boyutlara ulaştı" diyen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, ilçe halkının sağlığı için park, cami ve çeşitli kamu kuruluşlarında dezenfekte çalışmalarına devam ettiklerini, bununla birlikte pazar yeri, taksi durakları, berber ve kuaför gibi yerlerde denetimleri aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Çalışanlarımız bizlere emanet

Başkan Semih Esen, şöyle konuştu: "Hafif seyreden Covid-19 belirtileri çoğu zaman dikkate alınmıyor ve kişi hastalığının farkına bile varmıyor. Fakat bu kişinin etrafındaki insanlar onun kadar şanslı olmayabiliyor ve hastalığı ağır şekilde atlatıyor. Kimi zaman ise ölümle sonuçlanıyor. Bizler de çoğu zaman kendi sağlığı pahasına büyük özveriyle çalışan personelimizi salgının oluşturduğu bu yıkımdan bir nebze de olsa korumak adına yeni bir protokole imza attık. Özel bir hastane ile yaptığımız 'hizmet sözleşmesi' kapsamında personelimiz, hastalığın belirtilerini taşıdıklarını düşündükleri takdirde ücretsiz Covid-19 testi yaptırabilecekler. Böylelikle erken teşhis ile hem kendi sağlıklarını, hem de sevdikleri insanların sağlığını güvenceye alacaklar. Dilerim personelimiz bu testi yaptırmaya hiçbir zaman gerek duymaz ve sevdikleriyle birlikte mutlu bir hayat sürer." - ANTALYA