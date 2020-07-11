Son dakika haber: Konyaaltı Sahili'nde denizde tabanca bulundu - Son Dakika

Son dakika haber: Konyaaltı Sahili'nde denizde tabanca bulundu

Son dakika haberlerine göre Konyaaltı Sahili'nde denizde tabanca bulunduAntalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda yüzen Rus turist Eda Svetlana, suya dalış yaptığı esnada deniz içerisinde tabanca buldu.

Konyaaltı Sahili'nde denizde tabanca bulundu

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Antalya'nın dünyaca ünlü Konyaaltı Plajı'nda yüzen Rus turist Eda Svetlana, suya dalış yaptığı esnada deniz içerisinde tabanca buldu. Polise teslim edilen silah, kriminal laboratuvara gönderildi.

Olay, Antalya'nın dünyaca ünlü sahili olan Konyaaltı Plajı 23 nolu beach yanındaki halk plajında saat 11.30 sıralarında meydana geldi. Ailesiyle denize gelen Rus turist Eda Svetlana (25), deniz gözlüğüyle suya dalış yaptı. Dalış esnasında deniz içerisinde siyah bir tabanca olduğunu gören Svetlana, kıyıya çıkarak durumu hemen cankurtarana iletti. Deniz içerisinde silah olduğu bilgisi hemen polis ekiplerine haber verildi. Bu esnada, sahilde arkadaşlarıyla yüzen Kutay Ulucan (17) dalış yaparak tabancayı olduğu yerden kıyaya çıkardı ve gelen polis ekiplerine teslim etti. Polislerin yaptığı ilk incelemede tabancanın kuru sıkıdan bozma olduğu değerlendirildi. Denizde bulunan tabanca, herhangi bir olayda kullanılıp kullanılmadığının belirlenmesi için kriminal laboratuvara gönderildi.

Denize daldığı esnada tabancayı bulan Eda Svetlana, "Denizde yüzerken bir tabanca gördüm. Durumu hemen güvenlikten sorumlu arkadaşlara haber verdim. İlk söylediğimde bana inanmadılar. Deniz gözlüğümle dalmıştım, o esnada fark ettim. Polisler gelene kadar burada yüzen diğer kişilerde gelip baktılar ve çıkardılar. Tabancayı polis arkadaşlar aldı bizim de deniz keyfimiz kaldığı yerden devam ediyor" dedi.

Silahı deniz içerisinden çıkaran Kutay Ulucan ise "Abla deniz içerisinde silah olduğunu haber verince, arkadaşlarımla beraber dalıp çıkardık. Yaklaşık 15- 20 metre derinlikteydi. Tabanca ağırdı, çıkarırken zorlandım. İlk başta da zaten oyuncak zannetmiştim. Elime alınca ağır olduğunu fark ettim, şarjörü de vardı, çıkardım ve silahı kıyıya bıraktım. Polisler de gelip silahı aldı" diye konuştu.

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Haber Yayın Tarihi: 11.07.2020 13:30 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Konyaaltı Sahili'nde denizde tabanca bulundu - Son Dakika
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