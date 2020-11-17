Son dakika haber! Konyasporlu Sehic'in koronavirüs testi pozitif çıktı

İttifak Holding Konyaspor'un Bosna Hersekli kalecisi İbrahim Sehic, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandı.

Bosna Hersek Futbol Federasyonunun açıklamasında, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın İtalya ile oynanacak karşılaşma öncesi bu sabah tüm futbolcu ve teknik ekibe rutin olarak Kovid-19 testi yapıldığı, kaleci Sehic'in testinin pozitif sonuçlandığı belirtildi.

Bu durumun ardından Sehic'in milli takım kadrosundan çıkarıldığı, yerine ise ümit milli takımdan Luka Kacavenda ve Belmin Dizdarevic'in çağrıldığı duyuruldu.

UEFA Uluslar A Ligi'nde Hollanda ile İtalya maçları için toplanan Bosna Hersek A Milli Futbol Takımı'nda daha önce de Haris Hajradinovic, Ajdin Hasic, Armin Hodzic ve Samir Zeljkovic'in koronavirüs testleri pozitif çıkmıştı.