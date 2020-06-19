Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor
Son dakika haberine göre KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor.
KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor.
2020 yılı içerisinde Bilim ve Sanayi Bakanlığı KOP İdaresi Başkanlığı tarafından desteklenen ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nin yürütücülüğünü üstlendiği "KOP Özel Gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Eğitim Evi" Covid Salgını Sonrası Kontrollü normallik süreciyle birlikte eğitime başlıyor. 29 Haziran'dan itibaren çalışmalarına sosyal mesafe kuralına uygun ve randevu sistemine göre başlanacak olan proje Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bağbaşı Kampüsünde Yabancı Diller Yüksek Okulu içerisinde oluşturulan atölyelerde hayat bulacak.
Projenin yürütücülüğünü üstlenen Dr. Öğretim Üyesi Ridvan Karabulut, "Çocukların zeka kavramları ile ilgili sayısal yeterliliklere bakarak karar vermiş ve kabul etmişiz. Bunun kanıtı da sayısal ağırlıklı okulların fazla bulunmasıdır. Sadece matematik ve fen'i iyi olanları üstün zekalı görmek bizlerin de bakış açılarını geliştirmemiz gerektiğini gösterir. Eğitim-Öğretim süreci ve sınıf değerlendirmelerine yeniden bakabilmek gerekir. Farklı yetenekleri keşfetmek ve eğitim modeli geliştirmek gerekir. Görsel sanatlar alanlarında da yetenekli ve zeki çocukları bulabiliriz. Özel yetenekli çocukların da keşifleri sağlanabilir. Bu süreç sabırlı olunması gerekli olan bir süreç"dedi. - KIRŞEHİR
Haber Yayın Tarihi: 19.06.2020 10:21 Kaynak: İHA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: KOP, Özel gereksinimli Çocuk Gelişimi ve Ebeveyn Evi çalışmaları başlıyor - Son Dakika
Son Dakika Tatil sezonunu açan Tuğçe Aral, bikinili pozlarıyla nefes kesti İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Vedat Milor'un gençlik fotoğrafındaki karın kasları herkesi şaşkına çevirdi Acun Ilıcalı, Ebru Gündeş'in O Ses Türkiye'ye geri döndüğünün müjdesini verdi Survivor'da hayat hikayesinden bahseden Cemal Can, hüngür hüngür ağladı Mini şortuyla poz veren Şevval Sam, fiziğiyle genç kızlara meydan okudu Vatandaşlar için "Sokağa çıkın, geberin" diyen Kerimcan Durmaz'ın hapsi istendi Şahan Gökbakar, teknede poz veren ünlü isimleri tiye aldı Naz Elmas'ın eşi Erol Özmandıracı, çocuğunun annesi olan eski sevgilisine nafaka ödemeyince icralık oldu Türk basın tarihinde bir ilk! Cüneyt Özdemir, Youtube kanalına kendisini konuk etti Esra Erol'un programında kavga! Baba, çocuğunu alıkoyduğunu iddia ettiği kadının üzerine yürüdü Dünya bu ilişkiyi konuşuyor! 3'lü yasak ilişkinin asansör görüntüleri çıktı Merve Boluğur, Nişantaşı'nda makyajsız ve sütyensiz haliyle görüntülendi X Factor'ün kadife sesli yarışmacısını görenler tanıyamıyor! Tam 70 kilo verdi Hazal'ın yeni imajına hayranları bayıldı! Beğeniler yağmur gibi yağdı