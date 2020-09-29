Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı

Bayburt'ta Kop tünelinde 24 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldığı Trabzon'da dün hayatını kaybeden genç adam bugün toprağa verildi.

Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]

Bayburt'ta Kop tünelinde 24 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen patlamada yaralanan ve kaldırıldığı Trabzon'da dün hayatını kaybeden genç adam bugün toprağa verildi.

Kop tünelinde 5 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan 21 yaşındaki Oğuzhan Orak tedavi gördüğü Trabzon'daki hastanede hayatını kaybetti. Orak, Erzurum'da son yolculuğuna uğurlandı.

24 Eylül 2020 tarihinde Kop tünelinde su boşaltma çalışması yapılan alanda kaya gazından kaynaklı bir patlama meydana geldi. Patlamada 11 kişi yaralandı. Yaralılardan 8'i Bayburt'ta tedavi gördükten sonra taburcu olurken Trabzon'a sevk edilen Oğuzhan Orak dün sabaha karşı hastanede hayatını kaybetti. 21 yaşındaki Orak'ın cenazesi Aşkale'nin Küçükgeçit köyünde toprağa verildi.

Cenazeye Aşkale Kaymakamı Murat Karaloğlu, Belediye Başkanı Dr. Ahmet Yaptırmış, aile yakınları ve komşuları katıldı. Gözyaşları içerisinde toprağa verilen Oğuzhan Orak meydana gelen kazadan 1 hafta önce askerden teskereye geldiği ve işe yeni girdiği ve genç adamın ikinci iş gününde patlama meydana geldiği öğrenildi. - BAYBURT

Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı
Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı

Patlama, Erzurum, Trabzon, Eylül, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.09.2020 12:22 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Tüneldeki patlamada hayatını kaybeden genç adam son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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