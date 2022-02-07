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Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika

Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

07.02.2022 01:32

Son dakika habere göre Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

KONYA - Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, saat 20.40 sıralarında Konya Adana Karayolu üzeri Ereğli ilçesi Hortu Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ereğli'den Karapınar istikametine seyir halinde olan Mehmet Demir idaresindeki 06 HBM 70 plakalı Fiat marka otomobil, karayolunun 13. kilometresinde aniden yola çıkan başıboş köpeğe çarptıktan sonra şarampole takla attı. Kazada, araç sürücüsü Mehmet Demir, eşi ve 3 çocuğu yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Durumu ağır olan baba Mehmet Demir hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı

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Otomobil, Ereğli, Konya, Kaza, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı - Son Dakika
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