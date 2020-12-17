Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

17.12.2020 18:52

Konya'nın Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Konya'nın Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde köpeğe eziyet eden şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve HAYDİ uygulaması üzerinden de benzer ihbarlar gelmesi üzerine Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri şiddet uyguladığı belirtilen şahsın S.T. olduğunu tespit ederek yakaladı. S.T. hakkında adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununa istinaden idari yaptırım uygulandı. Olayda eziyet gören köpek ise koruma altına alındı.

(İHA)

Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı
Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı

Sarayönü, Polis, Konya, 3. Sayfa, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Kupada Adana Demirspor'a elenen Trabzonspor'da 3 isim kadro dışı bırakıldı Silahlı saldırıda ağır yaralanan Gümüşhanespor Başkanı Vahit Olgun taburcu oldu Skandalların ardı arkası kesilmiyor! 'CHP Osmangazi İlçe Başkanı, 17 yaşındaki kızı mesajla taciz etti' iddiası Bakan Koca'dan görevden alınan Başhekimle ilgili ilk açıklama: Kabul edilemez Son Dakika: Ege Denizi'nde 4,6 büyüklüğünde deprem Ünal Aysal'ın otel olarak işlettiği boğazdaki yalısı Akbank'ın oldu Dini nikahlı eşi tarafından öldürülen kocanın resmi nikahlı eşi konuştu: Bizi kıskandığı için öldürdü Pınar Gültekin davasının seyrini değiştirecek gelişme! Cemal Metin Avcı'nın aile bireylerinin yargılanmalarının önü açıldı
7 yaşındaki Miraç'ın şırınga çikolatadan ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı 7 yaşındaki Miraç'ın şırınga çikolatadan ölümüne ilişkin 2 kişi tutuklandı         
18:54
Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları Kredi çekmeyi düşünenler dikkat! İşte banka banka güncel faiz oranları         
17:40
Üniversiteler için Üniversiteler için "Fuhuş evi" ifadelerini kullanan Prof. Sofuoğlu, sözlerini inkar etti: Nerede söyledim         
17:38
Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı Son Dakika: 'Üniversiteler fuhuş evi' diyen Prof. Sofuoğlu hakkında soruşturma başlatıldı         
17:31
Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, Bu kadarına da pes! Eşini öldüresiye dövdü, "Kendi kendine yapmıştır" dedi         
16:53
Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı Koronavirüs salgını nedeniyle vatandaşlar kırsal bölgelere yöneldi, soba satışları patladı         
16:21
Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım Tandıra düşen kadın ağır yaralandı, kızı feryat etti: Annemin et kokusunu aldım         
16:01
Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın Ebru Polat, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Ne olur hayvan hakları yasasını çıkartın         
15:30
Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar Alman devlet televizyonunda skandal belgesel: Çocuklara terörist elbisesi giydirip PKK propagandası yaptılar         
13:37
Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı Halı indirimini gören vatandaşlar korona önlemlerini hiçe saydı         
13:29
Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı Her şeyi itiraf ettiler! Kimliğini gizleyen polis, swinger ilanı veren çifti kıskıvrak yakaladı         
13:23
Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu Dünyada hava kirliliği nedeniyle ölen ilk kişi İngiltere'deki 9 yaşındaki küçük kız oldu         
12:48
Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek Partisinin ismini ve logosunu açıklayan Mustafa Sarıgül: Yol açamayanlar, yoldan çekilecek         
12:20
İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı İyi niyetinin kurbanı oldu! Sosyal medyadaki paylaşımından sonra başına gelmeyen kalmadı         
10:50
Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi Mert Öcal üstüz pozunu paylaştı, en ilginç yorum fenomen Burak Altındağ'dan geldi         
10:15
Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı Eşi ve sevgilisiyle aynı evde yaşıyordu! Kız arkadaşı "Bu gece benim sıramdı" diyerek öldürmüş         
07:56
Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu Stüdyodaki izleyiciler şaşkına döndü! Anne ve kızı aynı adama aşık oldu         
23:01
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2020 19:03:42. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei