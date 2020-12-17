Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı - Son Dakika

Köpeği döven şahıs polis tarafından yakalandı
17.12.2020 18:52
Konya'nın Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Konya'nın Sarayönü ilçesinde köpeği döverken cep telefonu ile görüntüleri kaydedilen ve sosyal medyada paylaşılan bir kişi yakalanarak hakkında adli işlem başlatıldı.
Edinilen bilgiye göre, Sarayönü ilçesinde köpeğe eziyet eden şahıs, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması ve HAYDİ uygulaması üzerinden de benzer ihbarlar gelmesi üzerine Sarayönü İlçe Emniyet Amirliği ekipleri harekete geçti. Polis ekipleri şiddet uyguladığı belirtilen şahsın S.T. olduğunu tespit ederek yakaladı. S.T. hakkında adli işlem başlatılırken, Hayvanları Koruma Kanununa istinaden idari yaptırım uygulandı. Olayda eziyet gören köpek ise koruma altına alındı.
(İHA)
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