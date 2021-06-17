Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına attılar (2)- Yeniden

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülen köpek, arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına atıldı.

ANTALYA'da kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından öldürülen köpek, arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına atıldı. Kepez ilçesi Düdenbaşı Mahallesi 2300 Sokak'ta bugün öğle saatlerinde bir köpeğin, öldürülerek çöp konteynerinin yanına atıldığını görenler, fotoğrafını çekip sosyal medyada paylaştı. Paylaşım sonrasında çok sayıda kişi tepki gösterdi. İhbar üzerine bölgeye gelen görevliler, arka ayakları bağlı ölü köpeği alıp götürürken, herhangi bir işlem yapılmadığı belirtildi.



Köpek, Güncel, Son Dakika Kaynak: DHA Son Dakika › Güncel › Köpeği öldürüp arka ayakları bağlı halde çöp konteynerinin yanına attılar (2)- Yeniden - Son Dakika

Son Dakika

Türkiye turuna çıkan İsviçreli turistlerin bisikletleri Çıldır'da çalındı

Son Dakika: İllere göre haftalık vaka haritası açıklandı

Ronaldo'yu oynadığı reklam filmi yaktı! Futbolseverler, futbolcuyu iki yüzlülükle suçluyor

Son Dakika! Meclis Başkanı Şentop'tan 10 bin dolar alan siyasetçiyle ilgili ilk açıklama geldi: İsim yok, şu an vekil değil

Başkanlık seçimini İbrahim Özdemir alırsa yeni hoca Ralf Rangnick olacak

Kendisini intihardan vazgeçirmeye çalışan esnafı katletti! ''Gelin beni öldürün'' diye bağırdığı anlar kamerada

Yeni logosunu ve amblemini tanıtan Dacia, 2022'yi bekliyor

Rahatsız olup stüdyoyu terk etti! Solmaz Çiros, konuğu olduğu Armağan Çağlayan'ın hareketlerinden rahatsız oldu