NEVŞEHİR'de, parkta oyun oynarken sahibinin elinden kurtulan köpeğin ısırdığı Afganistan uyruklu Balal Rahimi (10), hastanede tedaviye alındı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Atatürk Bulvarı'ndaki Gül Bahçe Parkı'nda meydana geldi. Parkta oyun oynayan Afganistan uyruklu Balal Rahimi, sahibinin elinden kurtulan Belçika kurdu Malinois cinsi köpeğin saldırısına uğradı. Köpeğin ısırdığı küçük çocuk, sol bacağından yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralı çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis, köpeğin sahibini ifadesini almak üzere karakola götürdü.