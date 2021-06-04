Son dakika haber: Köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü - Son Dakika

Köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü

Kulağı, kafası ve kolundan ısırılan küçük çocuğa 50'ye yakın dikiş atıldı

Sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan küçük çocuk, başka bir köpeğin, saldırgan köpeği ısırmasıyla saldırıdan kurtuldu

Oğlunu kanlar içerisinde gören anne, köpeğin sahipli olduğunu ileri sürüp şikayetçi oldu

Anne Mediha Nur Çetin: "Rabbim düşmanımın başına vermesin"

Küçük Yağız: "Sevmek istedim ama sevemedim. Artık köpek sevmeyeceğim"

ANTALYA - Antalya'da sevmek istediği köpeğin saldırısına uğrayan 3,5 yaşındaki çocuk, ölümden döndü. Kafası, kulağı ve kollarından yaralanan küçük çocuk, 50'ye yakın dikiş atıldı. Küçük çocuk 'artık köpek sevmeyeceğim' derken, olayın şokunu halen atlatamayan anne, "Oğlumun sadece kulağında 10 dikiş var, kafasında da onlarca dikiş var sayamadım. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak?" dedi.

Dehşete düşüren olay, 2 Haziran Çarşamba günü saat 16.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Cumhuriyet Mahallesi 639 sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, anne Mediha Nur Çetin (23), 3,5 yaşındaki oğlu Yağız ile birlikte akrabalarını ziyarete gitti. Eve dönüş yolunda ise Çetin, sokak üzerinde taksi çağırma butonuna basacağı sırada oğlu sokaktaki bir kurt köpeğini sevmek istedi. Bu sırada köpek Yağız'ın üzerine atlayarak saldırmaya başladı. Köpek, küçük çocuğu altına alıp ısırmaya başlarken, şoka uğrayan anne, bir yandan çocuğunu kurtarmaya çalıştı, diğer yandan da çevredekilerden yardım talep etti. Küçük Yağız, bu sırada başka bir köpeğin saldırgan köpeği ısırması sayesinde saldırının devamından kurtuldu. Başından, kolundan ve kulağından aldığı ısırıklarla kanlar içerisinden kalan Yağız, olay yerine çağrılan ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede kulağı, kafası ve koluna 50'ye yakın dikiş atılan küçük çocuk tedavisinin ardından taburcu edildi. Olayın ardından baba Serhat Çetin, sahipli olduğu ileri sürülen köpeğin sahipleri hakkında polise şikayetçi oldu.

"Şok oldum"

Halen şokta olan anne Mediha Nur Çetin, olay gününü şu sözlerle anlattı:

"Taksi durağına taksi çağırmak için gittik. Oğlumla beraber geri gelmiştik. Arkamdan geliyordu, köpek de yanında oturuyordu. Tam oğlum köpeğe dokunacakken köpek üstüne atladı. Şok oldum birden. Kendime gelmeye çalıştım ve hemen koştum. 'Lütfen yardım edin' diye sahiplerine seslendim. Köpeğiniz öldürecek dedim ama bana cevap vermediler. Köpeğe oğlumu bırakması için vurmaya başladım, baktım yardım edilmiyor, köpekler beni alsın istedim. Diğer köpek benim bağırdığımı duydu sanırım. Onun da bana saldıracağını sandım ama öyle olmadı. O köpek gelip diğer köpeği ısırdı da oğlum şuanda bu durumda. Sonra o köpekler ikisi kavga etmeye başladılar."

"Gözlerini kapatır kapatmaz sıçrıyor"

Oğlunun psikolojisinin olumsuz etkilendiğine de vurgu yapan anne Çetin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Oğlumun kulağında yarık var. Başının derisi kalkmıştı ve kafatası gözüküyordu. Benim şok olduğum şey; Sahipli bir köpek. Sokak köpeği değil çünkü bunlar. Nasıl olur da sahipleri bana yardım etmezler. Şikayetçi oldum. Orada olayın sonrasında sadece bir kişi yardımcı oldu. Ambulans geldi ve hastaneye kaldırıldı. Sadece kulağına 10 dikiş atıldı, kafasına daha çok atıldı, sayamadım. Oğlum sadece köpeğe dokunmak istemişti. 3,5 yaşındaki çocuk köpeğe vurabilir de. Yaraları belki geçer ama korkusu ya da psikolojisi ne olacak. ya benim korkum? Geceleri çocuğum sıçrıyor. Normalde karanlıkta yürür, korkmaz. Şuan yatağa yattığında gözlerini kapatır kapatmaz sıçrıyor."

"Rabbim düşmanımın başına vermesin"

Köpeğin sahibi hakkında şikayetçi olduklarını da sözlerine ekleyen Çetin, "Köpeklerin oradan alınmasını istiyorum, ayrıca sahiplerinin ceza almasını istiyorum. Çünkü sahipsiz değiller. Benim başıma geldi, rabbim düşmanımın başına vermesin" dedi.

Minik Yağız: "Sevmek istedim ama sevemedim"

Minik Yağız ise olay anını "Ben vurmadım. Sadece dokundum. O da benim üstüme atladı. Sevmek istedim ama sevemedim. Köpekleri artık sevmiyorum. Abilerin sahipli köpekleri" sözleriyle anlattı.