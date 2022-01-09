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KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika

KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

09.01.2022 17:04

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı.

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, E.D., gezdirdiği köpeğine saldıran sokak köpeğini bıçakladı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Yaralanan köpek tedavisi için hayvan barınağına götürüldü. .

Olay, öğle saatlerinde, Karasu Yeni Mahalle Barbaros Caddesi üzerinde meydana geldi. E.D., köpeğini gezdirdiği sırada çevredeki esnafın baktığı sokak köpeği ile karşılaştı. İki hayvan birbirine saldırıken, E.D. köpeğini tasmasından tutmaya çalıştı. E.D. köpekleri ayıramayınca üzerindeki bıçağı çıkartarak sokak köpeğini bıçakladı. E.D. daha sonra köpeğiyle birlikte uzaklaştı. Esnafın haber vermesi üzerine belediye ve polis ekipleri geldi. Bıçaklanması nedeniyle yaralanan sokak köpeği, belediye ekiplerince alınarak tedavisi için hayvan barınağına götürüldü.

Polis çevredeki esnafın ifadesini alırken, güvenlik kameralarını inceledi. Polis, E.D.?nin ifadesini alırken, olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA
KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA

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Köpek, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖPEĞİNE SALDIRAN SOKAK KÖPEĞİNİ BIÇAKLADI; O ANLAR KAMERADA - Son Dakika
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