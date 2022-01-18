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BARTIN'da, Şeref Kaynar'ın köpek ve kedileri için garajında yaktığı sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Garajda bulunan otomobil kullanılamaz hale gelirken, köpek ve kediler kurtarıldı.

Yangın saat 15.00 sıralarında Aladağ Mahallesi Çamlık Caddesi'nde meydana geldi. Şeref Kaynar'ın evinin yanındaki garajda kedi ve köpeklerinin üşümemesi için kurduğu sobanın devrilmesi sonucu yangın çıktı. Alevleri gören ev sakinleri, durumu itfaiyeye haber verdi. Bu sırada ev sakinleri garajda bulunan 2 kedi ve 2 köpeği alevlerin arasında kurtardı. Garajda bulunan lastiklerin yanması sonucu yangın kısa sürede büyüdü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederek, kontrol altına aldı. Yangından kurtarılan köpeklerin ev sahiplerinin yanından ayrılmadıkları görüldü. Sinir krizi geçiren Şeref Kaynar ve eşini, ekipler ve yakınları sakinleştirdi. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.