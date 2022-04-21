KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI - Son Dakika
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KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

21.04.2022 12:20

ADANA'nın Seyhan ilçesinde köpek meselesi nedeniyle tartıştığı komşusu Ufuk Yücel'i (37) tabancayla öldüren, kardeşi Kubilay Yücel (27) ile yoldan geçen Ebubekir C.'yi (46) de yaralayan Naim Ünal Diken (37), 11 ay sonra döndüğü evinde yakalanıp gözaltına alındı.

ADANA'nın Seyhan ilçesinde köpek meselesi nedeniyle tartıştığı komşusu Ufuk Yücel'i (37) tabancayla öldüren, kardeşi Kubilay Yücel (27) ile yoldan geçen Ebubekir C.'yi (46) de yaralayan Naim Ünal Diken (37), 11 ay sonra döndüğü evinde yakalanıp gözaltına alındı.

Olay, geçen yıl 15 Mayıs'ta saat 19.00 sıralarında Seyhan ilçesi, Mestanzade Mahallesi'nde meydana geldi. Bahçesinde beslediği köpek çocuklara saldırınca mahalleli ile arasında husumet oluşan Naim Ünal Diken'in evine, aynı sokakta oturan Ufuk Yücel ile kardeşi Kubilay Yücel gitti. Burada yine köpek meselesi nedeniyle çıkan kavgada Kubilay Yücel, Diken'in yanındaki arkadaşı Sedat Yiğit'i (21) kolundan bıçakladı. Diken de tabancayla ateş açtı. Silahtan çıkan kurşunlar, Ufuk Yücel'in bacağına ve beline, Kubilay Yücel'in bacağına ve olay sırasında sokaktan geçen Ebubekir C.'nin koluna isabet etti. Yücel kardeşler ile Ebubekir C. kanlar içerisinde yere yığılırken, Diken ise olay yerinden kaçtı.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle halkının ihbarıyla bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar, çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavileri tamamlanan 3 kişi, daha sonra taburcu edildi. Evine dönen Ufuk Yücel, geçen yıl 6 Haziran'da yeniden rahatsızlanınca hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Yücel, 2 gün sonra hayatını kaybetti.

OPERASYONLA GÖZALTINA ALINDI

Kaçan Naim Ünal Diken'i yakalamak için çalışma başlatan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, aylar sonra şüphelinin Mestanzade Mahallesi'ndeki evine döndüğünü tespit etti. Diken, 18 Nisan'da evine düzenlenen operasyon ile yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen Diken, ifadesinde, "Bana sürekli küfür edip, tartışma çıkarıyorlardı. Olay günü çıkan kavgada da üzerime bıçakla geldiler. Ben de kendimi korumak için tabancayla ateş açtım" dedi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Naim Ünal Diken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI
KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI

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Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: KÖPEK YÜZÜNDEN KOMŞUSUNU ÖLDÜREN ŞÜPHELİ EVİNE DÖNÜNCE YAKALANDI - Son Dakika
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