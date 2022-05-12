Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı - Son Dakika
Üye Girişi

Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı

12.05.2022 21:41

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu.

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı

Başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir.

GÖRTÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)

Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı
Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı
Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı
Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı

YORUMLAR
500
Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) Son dakika haber: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı: 4 asker ve 1 sivil yaralı (2) Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı Hudut Karakoluna havan topu düştü: 4 asker yaralı

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı - Son Dakika


Son Dakika
23:13 Şanlıurfa'da, Demir Çağı'ndan kalma gizli bir oda bulundu!
23:12 Edirne'de sürücünün dikkati faciayı önledi! İşçileri taşıyan minibüs alev alev yandı
23:02 Milli Savunma Bakanlığı operasyon başlattı! 21 terörist etkisiz hale getirildi
22:48 Siyasi isimlerden Canan Kaftancıoğlu tepkisi! Karara isyan eden de var, destekleyen de
22:46 Muharrem İnce, sinirlerine hakim olamadı, Ermeni soykırımını kabul edenlere kapıyı işaret etti!
22:13 Gelin, devam eden düğünü bir anda yarıda kesme kararı aldı! Nedenini öğrenenler şok yaşadı
21:58 Ülkemizde 12 Mayıs koronavirüs tablosu açıklandı! Vefat sayılarındaki düşüş umut veriyor
21:56 Acı haberi Milli Savunma Bakanlığı açıkladı! Hudut karakoluna yapılan saldırı sonucu 1 asker şehit düştü
21:55 AK Partili eski bakan Hüseyin Çelik, Canan Kaftancıoğlu'na sahip çıktı: Siyasete yargı sopası
21:33 Sağlık çalışanlarının beklediği haber geldi! Sektörde şiddetin önlenmesine yönelik kanun teklifi Meclis'te kabul edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.05.2022 23:27:14. #1.13#
SON DAKİKA: Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement