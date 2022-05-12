Gaziantep'te, hudut karakoluna saldırı 1 şehit, 3'ü asker 4 yaralı - Son Dakika

Milli Savunma Bakanlığı, Gaziantep'in Karkamış ilçesindeki hudut karakoluna düzenlenen saldırıda yaralanan bir askerin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu duyurdu. Yapılan açıklamada, Köprübatı Hudut Karakolumuza yapılan hain saldırısı sonucunda yaralanarak hastaneye sevk edilen bir kahraman silah arkadaşımız yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur. Bölgede belirlenen hedefler ateş altına alınmaya devam edilmektedir. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz ifadelerine yer verildi.

21 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Saldırı sonrası yapılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışlarına ilişkin ise şu bilgiler paylaşıldı

Başlatılan meşru müdafaa ve cezalandırma atışları sonucunda etkisiz haline getirilen terörist sayısı 21'e yükselmiştir. Cezalandırma atışlarına devam edilmektedir. Şehidimizin kanı yerde bırakılmamıştır, bırakılmayacaktır. Milletimizin huzur ve güvenliğine karşı her türlü girişime misliyle karşılık verilmektedir. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadeleye devam edilecektir.

GÖRTÜNTÜ GEÇİLDİ

ANKARA, (DHA)