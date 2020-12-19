Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü
19.12.2020 13:26
Son dakika haber: Olay yerinden görüntüler Yanan aracın görüntüleri Aracı söndürme çalışmalarından görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araç seyir halindeyken alev aldı.
Olay yerinden görüntüler
Yanan aracın görüntüleri
Aracı söndürme çalışmalarından görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araç seyir halindeyken alev aldı.
Melih Şengüler yönetimindeki 35APF899 plakalı araçta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki ve yoldan geçen sürücülerin yangın söndürme cihazları ile müdahale edilen aracı söndürmek kolay olmadı. Yangının büyümemesi için yoğun çaba gösteren araç sürücüsü ve bölgede görev yapan polis ekibi yangını güçlükle söndürdü.
Son Dakika Atlanta Hawks, Rajon Rondo'ya darp ve komplo suçundan dava açıldı Zeytin ağacında buldukları not ve para şok etti: Ailem koronaya yakalandı, yapraklarınızı almak zorunda kaldım Otomotiv firmaları yıl sonu kampanyalarını açıkladı: İşte 200 bin TL'nin altındaki sıfır araçlar Ele geçirilen uyuşturucu paketleriyle "ohh ohh" yazan polisler, Bakan Soylu'nun tarihi konuşmasına gönderme yaptı Partililerini 'koltuk sevdasına düşmekle' eleştirmişti! Muhittin Böcek, başka partiye geçeceği iddialarını yalanladı TCMB reeskont ve avans işlemlerinde uygulanacak faiz oranlarını yükseltti Değişimi çok masraflıydı! Şehir tabelalarında artık nüfus ve rakım yer almayacak En pahalı taksi yolculuğu! Kısıtlamayı hiçe sayan kadın tavırlarıyla çileden çıkardı