Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü

19.12.2020 13:26

Son dakika haber: Olay yerinden görüntüler Yanan aracın görüntüleri Aracı söndürme çalışmalarından görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araç seyir halindeyken alev aldı.

Olay yerinden görüntüler

Yanan aracın görüntüleri

Aracı söndürme çalışmalarından görüntüler İSTANBUL - 15 Temmuz Şehitler Köprüsünde bir araç seyir halindeyken alev aldı.

Melih Şengüler yönetimindeki 35APF899 plakalı araçta belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Çevredeki ve yoldan geçen sürücülerin yangın söndürme cihazları ile müdahale edilen aracı söndürmek kolay olmadı. Yangının büyümemesi için yoğun çaba gösteren araç sürücüsü ve bölgede görev yapan polis ekibi yangını güçlükle söndürdü.

Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü
Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, 15 Temmuz, Yangın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Köprüde bir araçta meydana gelen yangın güçlükle söndürüldü - Son Dakika


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