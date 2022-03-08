Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon - Son Dakika
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Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon

08.03.2022 07:47

Son dakika haberler: KOPYALADIKLARI imzalarla senet düzenleyen ve bu senetlerle de icra takibi başlatarak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı.

KOPYALADIKLARI imzalarla senet düzenleyen ve bu senetlerle de icra takibi başlatarak vatandaşları mağdur eden dolandırıcılara yönelik yapılan operasyonlarda, 8 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden B.Ö.'nün, avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ortaya çıktı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, mağdurlardan gelen şikayetler üzerine kutucuk yöntemi ile kopyalanan imzalarla senet düzenleyen çeteye yönelik çalışma başlattı. Ekipler yaptıkları çalışmalarda, kendilerini kamu kurumlarında görevli memur olarak tanıtan şüpheli kişilerin, mağdurlara belge teslim ettikleri, bu sırada belge üzerindeki kutucuk içerisine teslim alındığına ilişkin atılan imzaları kopyalarak senet düzenledikleri belirlendi. Bu senetlerle icra takibi başlatan 9 şüpheliye yönelik, geçen cuma günü İstanbul, Ankara ve Ağrı'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Uyguladıkları yöntemle 5 kişiye toplamda 5 milyon 370 bin lira bedelli senet düzenleyerek icra takibi başlatan şüphelilerden 8'i düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden B.Ö. isimli kişinin yapılan incelemesinde, daha önceden avukatlık mesleğinden ihraç edildiği ve kutucuk yöntemi ile mağdurların imzasını aldıktan sonra hazırladığı senetleri işleme koyarak dolandırıcılık suçunu gerçekleştirdiği tespit edildi. Polisin şüphelilerle ilgili soruşturması sürüyor.


Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon
Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon
Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon
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Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü, İstanbul, İcra, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Kopya imzalarla senet düzenleyen dolandırıclara operasyon - Son Dakika


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