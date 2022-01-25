Son dakika haber: Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri törenle anıldı - Son Dakika

Kore Savaşı'na katılan Türk askerleri için anma töreni düzenlendi.
Milli Savunma Bakanlığının (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda etkinliğe ilişkin videoya yer verildi.
Paylaşımda, "71 yıl önce Kore'deki Kumyangjang-ni Muharebesi'nde zafer elde eden 1'inci Türk Tugayı için Kore'de Savaşan Türkler Anıtı'nda anma töreni düzenlendi. Şehitlerimizi, vefat eden kahraman gazilerimizi rahmetle anıyor, hayattaki gazilerimize sağlıklı uzun ömürler diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kaynak: AA
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