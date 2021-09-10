Üye Girişi
Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor - Son Dakika

Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor

10.09.2021 13:59
Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor, System.String[]

ÜMRANİYE'de birlikte yaşadığı Koreli kadın Kim Yonjee'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu, şantaj yaptığı iddiasıyla hakkında 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Koreli yazar Whosuck Lee (47) savunmasında "Kızımın beni bir tecavüzcü olarak...

ÜMRANİYE'de birlikte yaşadığı Koreli kadın Kim Yonjee'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu, şantaj yaptığı iddiasıyla hakkında 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Koreli yazar Whosuck Lee (47) savunmasında "Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum" dedi. İfadesini Kore'den yazılı olarak mahkemeye gönderen Yonjee ise "Lütfen sanığı ağır bir şekilde cezalandırınız. Sadece onun Kore'ye döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor ve dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Whosuck Lee getirildi. Duruşmada sanık avukatı Mertkan Yemen de yer aldı.

Tutuklu sanık Whosuck Lee, kimlik tespiti sırasında Güney Kore doğumlu olduğunu, Ümraniye'de yaşadığını, yazarlık yaptığını ve aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyledi. Lee, Kore'de yaşadığı kötü olaylar nedeniyle şaman olduğunu, mağdur Kim Yonjee ile başka bir şaman aracılığıyla tanıştığını belirterek "Kendisi mağdur Yonjee'yi taşıyamadığı için bana devretti. Eşim ve 1 kızım Kore'de bulunmaktadır. Şamanlık bana ağır geldi, zaten sevmiyorum. Kore'de kalsaydım şamanlık yapmak zorunda olacağım için ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım" dedi.

EZİYET ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİRSanık mağdur Yonjee ile bir süre aynı evde kaldıklarını, kadının kendisiyle cinsel ilişki yaşamak istediğini fakat kabul etmediğini iddia ederek, "Mağdura eziyet etmem, aç bırakmam ve vücudunu yakmam söz konusu değildir. Mağdur kendisine bazı ruhların musallat olduğunu düşünerek benimle cinsel ilişki kurarak kurtulacağını zannediyordu. Ben istemiyordum. Yazarlık yapan bir insanım. Benim yazdığım eserleri kendi bilgisayarına yüklemiş. İstediğimde ise vermedi. Sinirlenip bilgisayarını kırdım. Telefonlarını kırmış değilim" şeklinde konuştu.

'OLAYIN MAĞDURUYUM'Sanık, kendisine ait yazıların mağdur tarafından çalındığını iddia ederek şöyle devam etti: "Artık evimi terk etmesini istediğimde kabul etmedi. Balkonda kalmasını istedim. Birkaç saat sonra balkonun soğuk olduğunu anlayınca içeri girmesini istedim. Aç bırakmam söz konusu değildir. Benden çok yemek yiyordu. Annesini ve başka şahısları da bir çok kez şikayet etmiş. Bunun karşılığı para istemiş. İftirayı alışkanlık haline getirmiş birisidir. Benim psikolojik bir rahatsızlığım yoktur. Olayın mağduruyum. Ailemi kaybettim. Boşanma aşamasına geldim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum"

MÜVEKKİLİM, MAĞDURUN ÜÇÜNCÜ KURBANIDIRDuruşmada söz alan sanık avukatı Mertkan Yemen ise, "Müvekkilimin kendisi entelektüel bir insandır. Haksız tahrik altında mağduru darp edip bilgisayarını kırdığı doğrudur. Ancak diğer suçlamalar asılsızdır. Kaldıkları odanın bitişiğindeki odada ev sahibi kalmakta olup, başkalarının yanında bu suçların işlenmesi mümkün değildir. 4 ay 11 gün birlikte kalmışlardır. Aynı yatakta yatmışlardır. Müvekkilim, yaptığı çalışmalar çalınınca sinirlenmiştir. 10 bin dolar zararı vardır. Sadece 3 kez rıza ile birlikte olmuşlardır. Mağdur doktor raporu için kendisinden sürüntü alınmasına izin vermemiş ve Türkiye'yi terk etmiştir. Mağdurun akıl sağlığı yerinde olmayıp, profesyonel bir dolandırıcıdır. Sabıka kayıtları istenebilir. Müvekkilim, mağdurun üçüncü kurbanıdır. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı.

LÜTFEN SANIĞI AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRINIZMağdur Kim Yonjee'nin ise Kore'den mahkemeye şu şekilde yazılı savunma gönderdiği öğrenildi: "Ben sanıktan çok korkuyorum. Benim, sanık ile rahiplik veya iş ortaklığı gibi herhangi bir ilişkim de yok. Kore'deyken sanık kendi ailesi hakkında anlatıp bende sempati uyandırmaya çalıştı. Ayrıca yerel inançların bir şamanı olduğu için bana yardım edebileceği ve benim yardımıma ihtiyacı olduğu için kazan-kazan teklifini iletti. Onun ailesinin hikayesini duyduğumda annemi hatırladığım için yardım etmek istedim ve sanık ile birlikte Türkiye'ye gittim. Ancak Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren bana bir hayalet tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bu yüzden şafakta tüm kıyafetlerimi çıkarıp pencerenin önünde durmamı söylediğinden başlayıp çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, para gaspı gibi korkunç şeyler yaptı. Şafak olunca deodorant kutusu ile kafama 500 kereden fazla vurdu. Lütfen sanığı ağır bir şekilde cezalandırınız. Sadece onun Kore'ye döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor ve dehşete düşürüyor."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan heyet, sanığın nüfus ve adli sicil kayıtlarının Bakanlık aracılığıyla Güney Kore adli makamlarından istenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümraniye'de Şubat 2021 yılından Mart ayının sonlarına kadar Ümraniye'de yaşayan sanık Whosuck Lee'nin aynı evde yaşadığı Kim Yonjee'ye cinsel saldırıda bulunduğu, görüntüleri kadının rızası dışında kaydederek porno sitelerine yüklemekle şantaj yaptığı, aç bıraktığı ve deodorantla kadına vurarak kafasındaki kemikleri kırdığı iddia ediliyor. İddianamede sanık Whosuck Lee'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.


Ümraniye, Türkiye, Saldırı, Kore, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var 15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi 15:12 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir 14:54 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
Belediye meclisinde 14:41 Belediye meclisinde "heval" gerginliği! CHP'liler MHP'li ismin üzerine yürüdü Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi 14:29 Postacının dikkati, emekli maaşı için annesini mumyalayan adamı ele verdi Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı 14:16 Fuhuş otellerinin yıkıldığı Trabzon'da şimdi de günübirlik evler ve oteller kullanılmaya başlandı
Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 13:52 Temsili çarşaflı kadının zincire vurulması sebebiyle Kutlama Komitesi Başkanı Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal merkeze çekildi 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira 13:27 15 tavukla başladı, 15 bin tavuklu çiftlik sahibi oldu! Günlük kazancı 14 bin lira

Son Dakika Haberleri
15:25 En çok habere konu olan büyükşehir belediye başkanları raporunda ilk sırada Tunç Soyer var
15:12 Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti
15:11 Bu çanta tam 17 bin lira! Dünyaca ünlü marka satışa çıkardı, eleştirilerin ardı arkası kesilmedi
15:06 Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi
14:53 Sanatçı ve AK Parti eski milletvekili Uğur Işılak'tan dikkat çeken aşı çıkışı: Her karşıt görüş kıymetlidir
14:48 Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu
14:44 Milli Takım'da Şenol Güneş'ten boşalan koltuğu kim devralacak? İşte muhtemel hoca adayları
14:40 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi
14:34 Suriye Milli Ordusu çatısı altında faaliyet gösteren 5 askeri grup, TSK ile omuz omuza görev yapacak
14:26 Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı
17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı 17 yıl sonra barışan Jennifer Lopez ve Ben Affleck, balkonda romantik anlar yaşadı         
15:40
Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti Ailelerinden gizli evlenen çift, nikahtan dönerken trafik kazasında hayatını kaybetti         
15:12
Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi Joachim Löw, Milli Takım teklifini geri çevirdi         
15:07
Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu Başkan ve birim müdürleri belediyeyi akrabaları ile doldurdu         
14:49
2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi 2 yıllık evliliği 15 dakikada biten Selin Ciğerci Çıra, sosyal medyada soyadını değiştirdi         
14:40
Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı Son Dakika! Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş ile yollar ayrıldı         
14:27
Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi Kamu İşe Alımı Hizmeti, e-Devlet ile entegre edildi         
14:08
2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı 2020 yılı askeri olarak en çok harcama yapan ülkeler arasında Türkiye, 7.7 milyar dolar ile 16. sırada yer aldı         
13:29
Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi Hakan Baş'la evli olan Bensu Soral, eski partneri Kubilay Aka ile sarmaş dolaş görüntülendi         
12:47
Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı Bolu'da kıskançlık krizine giren genç, eski sevgilisi ve arkadaşını kaçırdı! Cinsel ilişkiye zorlayıp, üzerlerine tuvaletini yaptı         
12:45
100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor 100 bin liralık araca 1 milyon lira masraf yaptı! Otobüs görenleri kendine hayran bırakıyor         
12:07
Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda Delta varyantı belirtilerinin farklı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Artık soğuk algınlığı tablosu ön planda         
11:46
Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek Survivor All Star 2022'nin ilk yarışmacısı belli oldu! Barış Murat Yağcı tekrar adaya dönecek         
11:08
Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü Yerli üretim hamlesinin meyvesi toplanmaya başladı! Akıllı telefonların Türkiye fiyatları nerdeyse yarı yarıya düştü         
10:51
Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu Yönetmen Orhan Oğuz'un kızından Nilüfer Açıkalın'a şok suçlama: Babamın parasıyla kendine jigolo tuttu         
10:27
Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi Atamalarda önceliğin 2021'lilere verilmesi tepki çekti! Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer istifaya davet edildi         
08:14
"İlişki sırası bendeydi" tartışması kanlı bitti! Sevgilisi ve karısıyla aynı evde yaşayan adam cinayete kurban gitti         
18:22
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2021 15:46:01. #1.13#
SON DAKİKA: Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement