Koreli kadının cinsel saldırı isyanı: Döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor - Son Dakika

ÜMRANİYE'de birlikte yaşadığı Koreli kadın Kim Yonjee'ye (22) yaklaşık 2 ay boyunca cinsel saldırıda bulunduğu, şantaj yaptığı iddiasıyla hakkında 7 ayrı suçtan 46 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan Koreli yazar Whosuck Lee (47) savunmasında "Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum" dedi. İfadesini Kore'den yazılı olarak mahkemeye gönderen Yonjee ise "Lütfen sanığı ağır bir şekilde cezalandırınız. Sadece onun Kore'ye döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor ve dehşete düşürüyor" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Anadolu 15. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki ilk duruşmaya tutuklu sanık Whosuck Lee getirildi. Duruşmada sanık avukatı Mertkan Yemen de yer aldı.

Tutuklu sanık Whosuck Lee, kimlik tespiti sırasında Güney Kore doğumlu olduğunu, Ümraniye 'de yaşadığını, yazarlık yaptığını ve aylık gelirinin 80 bin lira olduğunu söyledi. Lee, Kore'de yaşadığı kötü olaylar nedeniyle şaman olduğunu, mağdur Kim Yonjee ile başka bir şaman aracılığıyla tanıştığını belirterek "Kendisi mağdur Yonjee'yi taşıyamadığı için bana devretti. Eşim ve 1 kızım Kore'de bulunmaktadır. Şamanlık bana ağır geldi, zaten sevmiyorum. Kore'de kalsaydım şamanlık yapmak zorunda olacağım için ülkeyi terk ettim ve değişik ülkelerde yaşamaya başladım" dedi.

EZİYET ETMEM SÖZ KONUSU DEĞİLDİRSanık mağdur Yonjee ile bir süre aynı evde kaldıklarını, kadının kendisiyle cinsel ilişki yaşamak istediğini fakat kabul etmediğini iddia ederek, "Mağdura eziyet etmem, aç bırakmam ve vücudunu yakmam söz konusu değildir. Mağdur kendisine bazı ruhların musallat olduğunu düşünerek benimle cinsel ilişki kurarak kurtulacağını zannediyordu. Ben istemiyordum. Yazarlık yapan bir insanım. Benim yazdığım eserleri kendi bilgisayarına yüklemiş. İstediğimde ise vermedi. Sinirlenip bilgisayarını kırdım. Telefonlarını kırmış değilim" şeklinde konuştu.

'OLAYIN MAĞDURUYUM'Sanık, kendisine ait yazıların mağdur tarafından çalındığını iddia ederek şöyle devam etti: "Artık evimi terk etmesini istediğimde kabul etmedi. Balkonda kalmasını istedim. Birkaç saat sonra balkonun soğuk olduğunu anlayınca içeri girmesini istedim. Aç bırakmam söz konusu değildir. Benden çok yemek yiyordu. Annesini ve başka şahısları da bir çok kez şikayet etmiş. Bunun karşılığı para istemiş. İftirayı alışkanlık haline getirmiş birisidir. Benim psikolojik bir rahatsızlığım yoktur. Olayın mağduruyum. Ailemi kaybettim. Boşanma aşamasına geldim. Kızımın beni bir tecavüzcü olarak bilmesini istemiyorum. Tecavüz suçlaması iftiradır. Sadece darp ve mala zarar verme suçlamaları doğrudur. Tahliyemi istiyorum"

MÜVEKKİLİM, MAĞDURUN ÜÇÜNCÜ KURBANIDIRDuruşmada söz alan sanık avukatı Mertkan Yemen ise, "Müvekkilimin kendisi entelektüel bir insandır. Haksız tahrik altında mağduru darp edip bilgisayarını kırdığı doğrudur. Ancak diğer suçlamalar asılsızdır. Kaldıkları odanın bitişiğindeki odada ev sahibi kalmakta olup, başkalarının yanında bu suçların işlenmesi mümkün değildir. 4 ay 11 gün birlikte kalmışlardır. Aynı yatakta yatmışlardır. Müvekkilim, yaptığı çalışmalar çalınınca sinirlenmiştir. 10 bin dolar zararı vardır. Sadece 3 kez rıza ile birlikte olmuşlardır. Mağdur doktor raporu için kendisinden sürüntü alınmasına izin vermemiş ve Türkiye'yi terk etmiştir. Mağdurun akıl sağlığı yerinde olmayıp, profesyonel bir dolandırıcıdır. Sabıka kayıtları istenebilir. Müvekkilim, mağdurun üçüncü kurbanıdır. Tutuksuz yargılanmasını talep ediyoruz" şeklinde savunma yaptı.

LÜTFEN SANIĞI AĞIR BİR ŞEKİLDE CEZALANDIRINIZMağdur Kim Yonjee'nin ise Kore'den mahkemeye şu şekilde yazılı savunma gönderdiği öğrenildi: "Ben sanıktan çok korkuyorum. Benim, sanık ile rahiplik veya iş ortaklığı gibi herhangi bir ilişkim de yok. Kore'deyken sanık kendi ailesi hakkında anlatıp bende sempati uyandırmaya çalıştı. Ayrıca yerel inançların bir şamanı olduğu için bana yardım edebileceği ve benim yardımıma ihtiyacı olduğu için kazan-kazan teklifini iletti. Onun ailesinin hikayesini duyduğumda annemi hatırladığım için yardım etmek istedim ve sanık ile birlikte Türkiye'ye gittim. Ancak Türkiye'ye geldiğim ilk günden itibaren bana bir hayalet tarafından ele geçirildiğini söyledi. Bu yüzden şafakta tüm kıyafetlerimi çıkarıp pencerenin önünde durmamı söylediğinden başlayıp çeşitli saldırılar, tehditler, kişisel bilgi sızıntısı, zorla cinsel video çekimi, hapsetme, para gaspı gibi korkunç şeyler yaptı. Şafak olunca deodorant kutusu ile kafama 500 kereden fazla vurdu. Lütfen sanığı ağır bir şekilde cezalandırınız. Sadece onun Kore'ye döneceği düşüncesi bile beni korkutuyor ve dehşete düşürüyor."

TUTUKLULUK HALİ DEVAM ETTİAra kararını açıklayan heyet, sanığın nüfus ve adli sicil kayıtlarının Bakanlık aracılığıyla Güney Kore adli makamlarından istenmesine karar verdi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar veren heyet, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

İDDİANAMEDENAnadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede Ümraniye'de Şubat 2021 yılından Mart ayının sonlarına kadar Ümraniye'de yaşayan sanık Whosuck Lee'nin aynı evde yaşadığı Kim Yonjee'ye cinsel saldırıda bulunduğu, görüntüleri kadının rızası dışında kaydederek porno sitelerine yüklemekle şantaj yaptığı, aç bıraktığı ve deodorantla kadına vurarak kafasındaki kemikleri kırdığı iddia ediliyor. İddianamede sanık Whosuck Lee'nin "Kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama", "Eziyet", "Mala zarar verme", "Hakaret", "Zincirleme şekilde cinsel saldırı", "Şantaj" ve "Özel hayatın gizliliğini ihlal etme" suçlarından 23 yıl 7 aydan 46 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması isteniyor.