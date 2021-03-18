Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika

Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım

18.03.2021 15:29
Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Körfez ilçesinin altyapı problemlerini gidermek için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı, depoların yapımı ile dere ıslahı projelerinin inşaat çalışmalarına başlanılacak.

Körfez ilçesinin altyapı problemlerini gidermek için içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı, depoların yapımı ile dere ıslahı projelerinin inşaat çalışmalarına başlanılacak. İhaleleri yapılarak onaylanan ve yüklenici firmalar ile sözleşmeleri imzalanan projeler, üstyapı çalışmaları ile birlikte 319 milyon TL'ye mal olacak.

2021 yılı yatırım programında Kocaeli genelinde 470 milyon TL yatırım yapacak Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı problemlerini gidermek için iki ayrı ihale gerçekleştirdi. Körfez Doğu ile Körfez Batı Bölgeleri İçme Suyu, Kanalizasyon ve Yağmur Suyu İkmal İnşaatları ihaleleri yapılan komisyon çalışmalarının ardından onaylandı. İhaleleri kazanan yüklenici firmalar ile sözleşmeler imzalandı. Yer teslimin ardından kısa bir süre içinde ilçede, altyapı çalışmalarına başlanılacak.

Doğu bölgesinde 165 kilometre altyapı

Körfez Doğu Bölgesi projesi kapsamında ilçeye bağlı Kuzey, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Selim Mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Mahallelere bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak altyapı çalışmaları kapsamında 88 kilometre uzunluğunda içme suyu, 65 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 12 kilometre uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 165 kilometre altyapı yapılacak. Ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi'nde 5000 metreküp kapasiteli içme suyu deposu, terfi merkezi yapımı ile 3 adet manevra odası revizyonu gerçekleştirilecek. Yeniyalı Mahallesinde de 151 metre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak.

Batı bölgesinde 178 kilometre altyapı

Körfez Batı Bölgesi projesi kapsamında da ilçeye bağlı Güney, Fatih, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim, Mimar Sinan, Hacı Osman, Atalar, Kirazlıyalı, Şirinyalı, Yukarı Hereke ve Agah Ateş Mahallelerinde çalışmalar gerçekleştirilecek. Mahallelere bağlı cadde ve sokaklarda yapılacak çalışmalarda, 130 kilometre uzunluğunda içme suyu, 38 kilometre uzunluğunda kanalizasyon, 10 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı olmak üzere toplam 178 kilometre altyapı hattı yapılacak. Ayıca, Barbaros, Yeniyalı, Yavuz Sultan Selim ve Yukarı Hereke Mahallelerinde geçen derelerde 2.6 kilometre uzunluğunda dere ıslahı ile 1 adet içme suyu terfi merkezi,1 adet atıksu terfi merkezi ve 3 adet depo yapılacak.

"Kısa sürede başlanacak"

Altyapı yenileme çalışmalarına kısa bir süre içinde başlanacağını belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Kocaeli'mizin her bir ilçesine önem veriyoruz. Bundan dolayı yatırım programımızı hazırladık. Körfez ilçemizde geçmiş yıllarda yürütülen altyapı yenileme çalışmaları yüklenici firmanın feshi nedeniyle eksik kalmıştı. 2020 yılında yaşanan pandeminin de etkisi ile Körfez İlçemizin altyapıları yenilemek için iki ayrı ihale yaptık. İhalelerin onay sürecinin ardından yüklenici firmalar ile sözleşmelerini gerçekleştirdik. Kısa bir süre içinde çalışmalarımıza başlayacağız" dedi.

Toplam 343 kilometre uzunluğuna altyapı yenileme ile üstyapı çalışmaları, 319 milyon TL'ye mal olacak. Yer tesliminden itibaren kısa bir süre içinde başlanılacak çalışmaların, 700 gün arasında tamamlanması hedefleniyor. Bu yıl içerisinde ayrıca, ilçeye bağlı Hereke Köyiçi Deresi de ıslah edilecek. Derenin ıslahı, 4.7 milyon TL'ye mal olacak. - KOCAELİ

Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım
Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım

Türk Lirası, İçme Suyu, Yatırım, Körfez, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber | Körfez'e 319 milyon TL'lik yatırım - Son Dakika


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