Son dakika haber... Körfez ülkelerinde Kovid-19'dan ölümler arttı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Suudi Arabistan'da 5 bin 676'ya, Kuveyt'te 842'ye, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) 534'e, Katar'da 235'e yükseldi. ???????

Suudi Arabistan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19'dan 19 kişinin yaşamını yitirdiği, 301 yeni vaka tespit edildiği ve 364 kişinin sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Son verilerle ülkede virüs kaynaklı can kaybının 5 bin 676'ya, vaka sayısının 353 bin 556'ya yükseldiği, iyileşenlerin sayısının ise 340 bin 668 olduğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı da salgın sebebiyle 4 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 489 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu ve 829 kişinin iyileştiğini duyurdu.

Açıklamada, toplam vefat sayısının 842'ye, vakaların 137 bin 329'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının 128 bin 414'e ulaştığı aktarıldı.

BAE

BAE Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, salgında 4 kişi daha hayatını kaybetti, 1209 yeni vaka tespit edildi, 680 kişi de sağlığına kavuştu.

Ülkede son verilerle Kovid-19 kaynaklı can kaybı 534'e, vaka sayısının 151 bin 554'e, hastalığı atlatanların sayısı ise 143 bin 932'ye çıktı.

Katar

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 243 kişinin enfekte olduğu, 226 kişinin de iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 235 olduğu ülkede, vakaların 136 bin 28'e, iyileşenlerin 133 bin 10'a ulaştığı aktarıldı.