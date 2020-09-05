Pendik'te bir iş adamı 130 bin lira parayı bankaya yatırmaya giderken bankaya giremeden kapkaçıların hedefi oldu. İş adamı Aytekin Çiftçi 130 bin lirasını kaptırdı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay geçtiğimiz gün Şeyhli Mahallesi Ankara Caddesi'nde meydana geldi. İş adamı Aytekin Çiftçi işçilerin maaşını bankaya yatırmaya gitti. Pandeminden dolayı bankaya alınmayan Çiftçi dışarıda bekletildi. İş adamı kapıda beklediği sırada yanına yaklaşan bir kişi para dolu torbayı alarak arabayla kaçmaya başladı. Aytekin Çiftçi bir an refleks ile kendini aracın camından içeri attı. Belinden aşağısı aracın dışından olan Aytekin Çiftçi bu şekilde yaklaşık 300 metre sürüklendi. Gücü yetmeyen iş adamı yere düşünce kapkaçılar 130 bin lirayı alarak kayıplara karıştı. 130 bin lirasını kaptıran Aytekin Çiftçi'nin vücudunun çeşitli yerlerinde yaralanmalar meydana geldi.

Kapkaç anı kamerada

Banka önünde gerçekleşen kapkaç olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde banka önünde bekleyen Aytekin Çiftçi'nin yanına araç yaklaşıyor. Araç içerisinden bir kişi para dolu torbayı alıyor. Bu esnada iş adamı aracın camından içeri girmeye çalışıyor. Daha sonra Aytekin Çiftçi'nin sürüklendiği görülüyor.

İşçilerinin maaşını kapkaççılara kaptıran Aytekin Çiftçi, "İş yerinden kasadan aldım parayı bankaya götürdüm. Kapının önünde bir kişi vardı. Güvenliği çağırdım üzerimde para olduğunu söyledim. Güvenlik de içeri gidip soracağını söyledi. Tekrar geldi yanıma ne kadar yatıracağımı sordu, ben de 130 bin lira yatıracağımı söyledim, beklememi söyledi. O ara kapıyla bacağımın arasında olan paramı çekip kaçtılar. Döndüğümde aracın kapısı açıktı. Aracın sağ arka kapıdan içeri girince ben de arabayı tuttum. Bir elli yüz metre kadar koşunca baktım hızlanıyor araç hızlandıktan sonra kendimi aracın içine attım, mücadele ettim, parayı tuttum, çekerken üstüne yattı" dedi. - İSTANBUL