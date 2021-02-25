Son dakika haber: Korkut Belediye Başkanı Pekbay, tıp fakültesini kazanan öğrenciyi ödüllendirdi - Son Dakika

Muş'un Korkut Belediye Başkanı Sami Pekbay, Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni kazanan Enes Demirtaş'a dizüstü bilgisayar hediye etti.

Başkan Pekbay, üniversite sınavında 492 puan alan öğrenci Demirtaş'ı makamında kabul ederek başarı diledi.

Belediye olarak en büyük önceliği eğitime verdiklerini belirten Pekbay, şöyle konuştu:

"Ülkemizin ve devletimizin geleceği olan gençlerimiz için elimizi taşın altına koymaktan, destekçileri olmaktan hiç kaçınmadık. İlçemiz öğrencileri de yakaladıkları başarılarla bizleri mutlu etmeye devam ediyor. Gençlerimizi her alanda daha güzel yerlerde görmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Başarılarından dolayı kardeşimizi kutlayarak dizüstü bilgisayar hediye ettik. Eğitime destek adına ilçemizdeki başarılı öğrencilerimize imkanlarımız doğrultusunda her türlü desteği vereceğiz."