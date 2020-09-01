Korkuteli ilçesinde çıkan yangında 2 katlı evde büyük çapta hasar oluştu.
Büyükköy Mahallesi'nde yaşayan Hakkı Gürbilek, kaynak yaptığı sıraca kıvılcımların saman balyalarına sıçraması sonucu yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler iki katlı evi sardı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ve Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri yangını söndürdü.
Yangın sonrası ev kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi: 01.09.2020 12:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haber: Korkuteli'de çıkan yangında 2 katlı ev kullanılamaz hale geldi - Son Dakika