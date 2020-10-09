Son dakika haber! Korkuteli'de hayırseverlerden çocuklara forma ve eşofman hediyesi - Son Dakika

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde Bin Umut Gönüllüleri Derneği, hayırseverlerin katkısıyla ihtiyaç sahibi çocukların yüzlerini güldürüyor.

Dernek üyesi Mukaddes Yurt, annesi ya da babası olmayan 15 ihtiyaç sahibi çocuğun okul formalarını ilçedeki yardımsever insanların destekleriyle temin ettiklerini söyledi.

Ayrıca esnaf Ömer Ali Aygün'ün 5 okul forması ile 27 eşofman takımı bağışladığını aktaran Yurt, katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Yurt, umut olmaya devam edeceklerini kaydetti.