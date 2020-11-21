Korona paniği asılsız çıktı

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'da bir otelde koronavirüs hastasının olduğu ihbarı sağlık ve polis ekiplerini alarma geçirdi.

Olay, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde Muradiye Mahallesi Necati Çalışkan Caddesi üzerinde bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Muratlı OSB'de faaliyet gösteren bir fabrikada işe başlayan A.P. adlı vatandaş, otelde kalmak için kaydını yaptırdı. A.P.'nin ismi sistemde koronavirüs hastası olarak gözükünce hareketli saatler yaşandı.

İzole altında olması gereken şahsı almak için otel önüne gelen 112 Acil Servis ekipleri ile Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 2 saat bekledikten sonra şahsın hasta olmadığı bilgisi geldi. Hasta olmadığı teyit edilen A.P. adlı vatandaş, serbest bırakıldı.

Sistemsel hata giderilince herkes rahat bir nefes aldı.