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Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu - Son Dakika

Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu

10.12.2021 21:45

Gelen son dakika haberlerine göre Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu Adana'da Veteriner Hekim Fuat Güneş'in eşi "Hayat arkadaşımı' kaybettim diyerek ağladı Adana'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden veteriner hekim Fuat Güneş için tören düzenlendi.

Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu

Adana'da Veteriner Hekim Fuat Güneş'in eşi "Hayat arkadaşımı' kaybettim diyerek ağladı

ADANA - Adana'da korona virüs nedeniyle hayatını kaybeden veteriner hekim Fuat Güneş için tören düzenlendi. Törende Güneş'in annesi ve eşinin ağıtları yürekleri dağlarken meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü.

Adana'da yaklaşık 2 hafta önce korona virüse yakalanan Adana İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Aşı Programları ve Tüberküloz Birimi'nde görevli Veteriner Hekim Fuat Güneş dün sabah tedavi gördüğü Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Evli ve 3 çocuk babası olan Güneş için bugün görev yaptığı Adana İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Başkanlığı'nda tören düzenlendi.

Törene Güneş'in ailesi, yakınları, İl Sağlık Müdürü Halil Nacar ve mesai arkadaşları katıldı.

Törende konuşan Halil Nacar, korona virüs nedeniyle mesai arkadaşını kaybettiği için üzüntü yaşadığını söyledi.

Adana Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Ali Tanju Altunsu da mesai arkadaşlarını kaybetmenin acısını yaşadıklarını söyledi.

Daha sonra konuşan Fuat Güneş'in kız kardeşiyse ağabeyi için helallik istedi.

Fuat Güneş'in eşi Hülya, annesi Fikriye, babası Mehmet ve çocukları ayakta durmakta zorlanırken, meslektaşları da uzun süre gözyaşı döktü. Hülya Güneş, eşinin arkasından, 'Hayat arkadaşımı kaybettim' diyerek ağlarken annesi Fikriye'de evladının fotoğrafını öpüp ağıt yaktı.

Kur'an okunmasının ardından Fuat Güneş'in cenazesi toprağa verilmek üzere Osmaniye'nin Kadirli ilçesine bağlı Karabacak Köyü Mezarlığı'na götürüldü.

Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu
Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu
Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu
Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu

Koronavirüs, Veteriner, Adana, Sel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haber: Korona virüse yenik düşen veteriner hekim için gözyaşları sel oldu - Son Dakika
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