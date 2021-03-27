Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar - Son Dakika

Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar

27.03.2021 06:00

Son dakika haberleri: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar Şişli'de bir gece kulübüne yapılan baskında 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi -Baskında görüntülenen şahıs gazetecilere tepki gösterdi Şişli'de bulunan ünlü bir gece kulübüne korona virüs kısıtlamaları kapsamında...

Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar

Şişli'de bir gece kulübüne yapılan baskında 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi

-Baskında görüntülenen şahıs gazetecilere tepki gösterdi

İSTANBUL - Şişli'de bulunan ünlü bir gece kulübüne korona virüs kısıtlamaları kapsamında kapalı olması gerekirken açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri tarafından baskın gerçekleştirdi. Gece kulübüne gerçekleştirilen baskında 70 kişinin eğlence amacıyla bir araya geldiği tespit edildi. 70 kişiye 222 bin 600 lira para cezası kesildi.

Şişli Mecidiyeköy Gülbağ Mahallesi 5. Yıl Sokakta bulunan ünlü bir gece kulübünün yasak olmasına rağmen açık olduğu ihbarını alan polis ekipleri mekana baskın gerçekleştirdi. Gece bekçilerinin ve ÖZEL TİM ekiplerinin görev aldığı baskında kulübün açık olduğu ve içeride eğlenenlerin olduğu tespit edildi.

Bunun üzerine mekana giren polis ekipleri içeride 70 kişinin bulunduğunu tespit etti. 70 kişiye Korona virüs kurallarına uymamaktan kişi başı 3 bin 180 liradan toplam 222 bin 600 lira cezai işlem yapıldı.

Cezayı yediler mekanı yüzlerini kapatarak terk ettiler

Virüs kurallarına uymayan 70 kişi cezai işleme tabi tutulduktan sonra mekanı yüzlerini kapatarak terk ettiler. Mekanı terk eden kişiler kendilerini görüntülemek isteyen basın mensuplarından da kahkaha atarak uzaklaştılar.

Ceza ağır geldi, öfkesini basın mensuplarına kustu

Mekanda eğlenen ve cezaya tabi tutulan bir kişide kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına saldırdı. Baskın yapılan gece kulübüne de cezai işlem yapılacağı öğrenildi.

Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar
Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar

Koronavirüs, Para Cezası, Şişli, Polis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Korona virüsü hiçe saydılar, polis ekipleri tarafından basıldılar - Son Dakika


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