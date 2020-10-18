Salgını görmezden gelenler polisi görünce maskeyi taktı - Son Dakika

Salgını görmezden gelenler polisi görünce maskeyi taktı

-Koronadan değil polisten korktular

-Toplu ulaşım araçları denetlendi, vatandaşlar uyarıldı

-Polis maskeyi düzgün takmayanları uyarırken, maskesi olmayan ya da cebinde taşıyanlara ceza işlemi uyguladı

ANTALYA - Antalya'da maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşlar, polisleri gördüğünde ceza yememek için maskelerini taktıkları görüldü. Polis, maske takmayanlara 900 TL'lik ceza işlemi uyguladı.

Antalya'da polisin Korona virüs (Covid-19) salgınına karşın cadde, sokak, toplu taşıma, park ve bahçelerdeki denetimi hız kesmeden sürüyor. Denetimler kapsamında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi'nde polis ekipleri maske ve mesafe denetimi gerçekleştirdi. Ekipler, maskesini takmayan kişilere cezai işlem uygularken, maskesini düzgün takmayan vatandaşları uyardı, toplu taşıma araçlarında da doluluk oranları denetlendi.

Denetimlerde, maskesini düzgün takmayan ya da cebinde taşıyan vatandaşların, polis ekiplerini görür görmez maskelerini taktıkları görüldü.